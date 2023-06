Carlos De Jesús: En el PRM debe primar la disciplina partidaria con reservas de candidaturas

Recuerda que la Constitución dominicana y las leyes le facultan la acción

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la circunscripción No. 2, Carlos De Jesús, dijo estar plenamente de acuerdo con las reservas de candidaturas realizadas por su organización política y llamó a no violentar la disciplina partidaria que debe primar.

El legislador perremeista y aspirante a ser escogido nuevamente para un nuevo cuatrienio, recordó que tanto la Constitución de la república, como el artículo 58 de la Ley No.33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, facultan a la dirección del partido a adoptar el mecanismo de reserva de candidatura con diferentes objetivos que beneficien a la organización y así salir electo en los próximos torneos electorales.

De Jesús expresó su criterio, indicando que aunque particularmente en su caso, donde en la circunscripción No. 2, de la cual es representante, el PRM se reservó una candidatura masculina, poniendo más apretada la carrera para lograr su repostulación y posterior escogencia, eso no es motivo para no aceptar las decisiones emanadas de la altas instancias partidarias, ya que se considera un hombre del partido y en consecuencia, obediente a este.

“Real y efectivamente, la decisión de reservar una candidatura masculina a diputado en la circunscripción No. 2 del municipio Santo Domingo Este, no nos favorece, pero somos obedientes a mi partido y por lo tanto estoy más que preparado para competir en buena lid para lograr mi repostulación y posteriormente darle a mi organización el triunfo en esa demarcación”, finalizó diciendo el diputado perremeista Carlos De Jesús.

