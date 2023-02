Carlos Correa confía en la rutina de salud de cara a temporada de Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, FORT MYERS, Fla. — Tal vez ninguna articulación en el atletismo profesional fue objeto de más escrutinio y especulación en el transcurso de la temporada baja que el tobillo derecho de Carlos Correa , sobre el cual reportaron preocupaciones tanto de los Giantes como de los Mets eventualmente. le costó siete años y 150 millones de dólares en garantías.

Después de que Correa finalmente terminó con el contrato de seis años y $ 200 millones que lo trajo de regreso a Minnesota, insistió en que el tobillo se ha sentido completamente bien desde que se sometió a una cirugía como jugador High-A en 2014 y que estaba sorprendido de que impactó la naturaleza de su agencia libre en la medida en que lo hizo.

A su llegada al campamento de los Mellizos para su primer día de entrenamiento de primavera el viernes, Correa reconoció que su salud a largo plazo siempre está en su mente, con una rutina correspondiente de una hora para su longevidad que ha desarrollado a lo largo de los años: pero siente que la rutina le ha funcionado bien y no cambiará en respuesta al tumulto de la temporada baja.

“Obviamente, lo piensas”, dijo Correa. “No hay necesidad de mentir. Piensalo. Llevo ocho años jugando desde que me operaron. No he tenido ningún problema. Así que voy a seguir haciendo las mismas cosas que he estado haciendo. Cuido mucho mi cuerpo. Planeo hacer eso por el resto de mi carrera, hasta el día en que decida retirarme”.

Correa nunca ha estado en la lista de lesionados por un problema de tobillo como profesional, lo que lo lleva a tener confianza en la rutina que enfatiza la flexibilidad y el mantenimiento de todo su cuerpo sobre la fuerza una vez que comienza la temporada.

Durante la temporada, Correa trabaja de 40 minutos a una hora todos los días, dijo, incluso en los días libres, con una rutina que incorpora trabajo en el pecho, hombros, espalda, isquiotibiales, cuádriceps y núcleo. No levanta nada pesado una vez que comienza la temporada, con la esperanza de evitar el dolor y la tensión adicional en su cuerpo.

“Cuando llega la temporada, no necesito fortalecerme”, dijo Correa. “Solo necesito estar saludable. Solo necesito publicar todos los días. Prefiero ser flexible y no tan fuerte, pero poder publicar 150 juegos que ser el tipo más fuerte de la liga y solo poder jugar 80 juegos. Es un buen equilibrio que un jugador debe tener”.

No siempre ha sido así para él, pero sus prioridades físicas han madurado como también ha madurado como jugador y como persona. Anteriormente en su carrera, Correa dijo que se presentaba en la jaula e inmediatamente realizaba 100-150 swings de esfuerzo completo sin calentar ni estirar, lo que generaba problemas innecesarios.

Después de comenzar a comunicarse más a menudo con los médicos, Correa dijo que se interesó más en la funcionalidad de su cuerpo y el énfasis en la movilidad y flexibilidad que requería, y desarrolló su rutina en consecuencia.

“Aprendiendo a través de la experiencia durante todo el proceso, algo malo tuvo que pasar para que yo entendiera lo que se necesita para publicar y estar saludable”, dijo Correa. “Me alegro de haberlo descubierto cuando tenía 24, 25 años. Todavía era lo suficientemente temprano para poder hacer los ajustes correctos y necesarios”.

Más allá de eso, Correa habló a menudo sobre evitar riesgos innecesarios y tensión en su cuerpo durante su primera temporada con los Mellizos, tanto que la mentalidad se quedó con la estrella Byron Buxton. El jardinero central le ha dado crédito a Correa por ayudarlo a comprender mejor la importancia de ese nivel de precaución.

“Esto no es una falta de respeto para nadie más que esté en ese clubhouse, pero [Correa] está entre los mejores que he visto en términos de prepararse, cuidarse, influir en otros para que se cuiden de una manera especial y diferente”, dijo el presidente de operaciones de béisbol Derek Falvey en la conferencia de prensa de presentación de Correa. “Eso es todo parte de la ecuación aquí, de una manera que se tuvo en cuenta como parte del diálogo que finalmente nos llevó a ese acuerdo que creemos que funciona”.

Los Mellizos vieron de primera mano cuán cuidadosamente Correa maneja su cuerpo, y eso es parte de lo que les dio la confianza para traerlo de regreso a largo plazo. El viernes, Correa abrió un poco la cortina sobre lo que le da confianza en su salud y el cuidado que tiene para preservarla.

Relacionado