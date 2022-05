Carlos Correa a la lista de lesionados de los Mellizos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- Luego de que una tomografía mostrara que no había sufrido una fractura en el dedo medio de la mano derecha tras ser golpeado por un lanzamiento la semana pasada durante un juego contra los Orioles, el puertorriqueño Carlos Correa esperaba evitar la lista de lesionados de los Mellizos. Sin embargo, la recuperación está tomando más tiempo de lo esperado y el torpedero fue inhabilitado por el equipo.

Además de Correa, el derecho Chris Paddack también fue colocado en la lista de lesionados de 10 días. Para sustituirlos en el roster activo, los Mellizos subieron desde Triple-A St. Paul al jardinero Mark Contreras y al derecho Jharrel Cotton.

Correa, quien fue golpeado dos veces por los lanzadores de los Orioles el jueves, se había encendido al bate después de un arranque lento, yéndose de 34-14 (.412) con un jonrón, ocho empujadas y seis anotadas en sus últimos ocho partidos. Eso fue después de que bateara .167 (de 60-10) con un cuadrangular, tres remolcadas y seis anotadas en sus primeros 16 cotejos por Minnesota tras firmar un contrato por tres años y US$105.3 millones.

Aunque estaba ansioso por regresar al terreno a tiempo para el primer encuentro de la serie de los Mellizos el martes contra los Astros, su ex equipo, Correa reconoció el domingo que “no es un día realista” para su regreso.

“Pensé que iba a sanar más rápido, pero no estoy ahí todavía”, le dijo Correa a Do-Hyoung Park de MLB.com. “Me sigue doliendo. Cuando trato de agarrar el bate, aún me duele. No voy a poder ayudar al equipo si salgo a jugar lesionado”.

