Carlos “Caballo Bronco” Adames volverá a pelear en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dominicano Carlos “Caballo Bronco” Adames, quien desarrolla su carrera boxística en Estados Unidos, volverá a pelear en su país, República Dominicana, lo que no sucede desde hace más de tres años.

“El Caballo Bronco”, quien tiene contrato con la afamada promotora estadounidense Top Rank, formará parte de la cartelera internacional programada para el 12 del próximo mes en el lujoso hotel Catalonia de Santo Domingo, donde enfrentará a su compatriota Bryan “La Bazuka” Medina.

El evento es organizado por la promotora dominicana Shuan Boxing, que preside Bélgica Peña.

Se recuerda que Adames que sube a un ring en República Dominicana desde el 18 de noviembre del 2017, cuando derrotó al también dominicano Adrian Pérez en el hotel Jaragua de la capital.

Desde entonces, todos los combates de “Caballo Bronco” han sido en Estados Unidos, incluido Las Vegas, Nevada, considera la meca del boxeo mundial.

Adames, de 24 años de edad, presenta foja de 18 victorias, incluida 14 por la vía del nocaut, con solo una derrota.

Su único revés se produjo contra Patrick Teixera, ante quien se disputaba el título súper welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Esto sucedió el 30 de noviembre del 2019.

El “Caballo Bronce” se ha ido ganando el respeto a nivel del boxeo profesional y constituye uno de los grandes proyectos de la empresa Top Rank, que regentea el promotor estadounidense Bob Arum.

“La Bazuka”Medina, de 26 años, es un dominicano que suma 14 triunfos contra una sola derrota. 10 de sus victorias han sido por la vía rápida.

“Anticipo una gran pelea entre estos dos súper prospectos”, dijo Bélgica Peña, principal ejecutiva de Shuan Boxing.

En el marco de la citada cartelera también accionarán el ex campeón mundial del peso semipesado, Félix “Mangú” Valera y la nueva sensación del boxeo dominicano, Erick “Mini PacMan” Rosa.

Valera, quien nunca ha sido derrotado por un boxeador de la República Dominicana, dará la revancha a su compatriota Bryan Pérez, quien solo tiene un revés en su carrera profesional y lo sufrió precisamente ante “Mangü”.

“Antes de ir en busca de recuperar el título mundial, he decidido dar la revancha a Bryan Pérez, para que no vuelva a repetir que le robaron el triunfo. Esta vez lo noquearé”, dijo el ex campeón mundial Félix Valera.

De su lado, “Mini PacMan” Rosa defenderá sus dos títulos latinos contra el boxeador de Colombia.