Carlos Bonilla da la cara y explica compra de los terrenos del canódromo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ingeniero Carlos Bonilla, propietario de la empresa CBS Developments, S.R.L., adquiriente de los terrenos donde actualmente funciona el Canódromo El Coco, en el Distrito Nacional, explicó este martes el proceso de compra de dicha propiedad.

Al ser entrevistado en el programa El Sol de la Mañana, Bonilla inició explicando que tiene un proyecto de aproximadamente la misma cantidad de metros al lado de ese solar, por lo que al darse cuanta que este estaba en venta se interesó en adquirirlo.

“Es normal que cuando un desarrollador inmobiliario se da cuenta que están vendiendo el solar de al lado, pues obviamente lo quiere comprar, porque si le está yendo bien en las ventas de al lado va a hacer lo mismo que está haciendo ahí”, expresó Bonilla, quien es el ministro de Viviendas, Hábitat y Edificaciones.

En ese sentido, explicó que cuando publicaron la venta de ese solar en el 2017, inició una negociación con el Banco Central, que tenía a su cargo los terrenos, comprándolos luego en el 2020.

Dijo que la última oferta que hizo, a principio del 2020, fue la que al final terminaron aceptando, “que fue por el mismo precio y las mismas condiciones de pago que se estaban requiriendo”.

Bonilla sostuvo que durante esos tres años que duró el proceso todos los interesados en el terreno pudieron hacer la misma oferta, porque la publicación de la venta se hizo a través de varios periódicos de circulación nacional.

“El precio de algo es lo que la gente está dispuesta a pagar y el único que estuvo dispuesto a pagar ese precio fue la empresa en la que en ese momento yo dirigía, que es mi empresa, tengo que decirlo”, manifestó Bonilla.

El actual funcionario dijo que hace la precisión porque no tiene nada que esconder.

VIDEO TOMADO DE EL SOL DE LA MAÑANA

“Yo soy un desarrollador privado que empezó a los 19 años con una casita, después hice dos, después hice cuatro, cinco, y así seguí creciendo”, manifestó.

Puntualizó que hace la presente aclaración porque es un funcionario público, pero que si no lo fuera no tuviera que hacerlo “porque esto está todo legal, y a mi juicio, que tengo una vara moral muy alta, es totalmente moral y ético lo que yo hice “.

Agregó que quería dejar todo claro porque tenía dos días que no estaba durmiendo bien “y cuando yo no duermo bien analizo qué es lo que está pasando, y era eso, que yo tengo que hablar, tengo que ser transparente y decir las cosas como son porque no tengo nada que esconder”.

La extensión de los terrenos del canódromo es de 154,218 metros cuadrados y de acuerdo a los documentos, la venta se realizó por un monto de RD$298,000,000,00.

Relacionado