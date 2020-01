Carlos Beltrán: “Fallé”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Carlos Beltrán y los Mets decidieron cortar vínculos, anunció el club el jueves, después de que el puertorriqueño fuera mencionado como uno de los protagonistas, en su último año como jugador activo, del robo de señas realizado por los Astros de Houston del 2017.

Tras el anuncio, Beltrán emitió la siguiente declaración:

“A lo largo de mis 20 años en el béisbol, siempre me he enorgullecido de ser un líder y de hacer las cosas de la manera correcta y, en esta situación, fallé. Como un jugador veterano en el equipo, debí haber reconocido la gravedad del asunto y lamento profundamente las acciones que se tomaron. Soy un hombre de fe e integridad y lo que sucedió no demostró esas características que son tan importantes para mí y mi familia. Estoy bien arrepentido. Esto no representa lo que soy como padre, esposo, compañero y como educador. La organización de los Mets y yo decidimos mutuamente cortar vínculos, tomando cada uno su propio camino para bien y sin causar más distracciones. Espero en algún momento tener la oportunidad de regresar a este juego que tanto amo”.

