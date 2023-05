Carlos Alcaraz: «Soy un jugador de finales»

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Carlos Alcaraz, que por segunda vez ganó el Masters 1000 de Madrid, el cuarto torneo de esta categoría que conquista en su carrera y el décimo en total para su historial, reconoció su preocupación por las lesiones y su capacidad para sacar adelante partidos aunque no juegue bien y competir a alto nivel en las finales.

El tenista de El Palmar destaco su fortaleza y capacidad de jugar a alto nivel en los momentos importantes. «Ahí es cuando me crezco y hago cosas diferentes al resto de jugadores y por eso decimos que soy un jugador de finales. He jugado trece y he ganado diez títulos porque en los momentos importantes doy el mejor nivel y me crezco», indicó Alcaraz que lo único por lo que teme es por las lesiones.

«Las lesiones es lo preocupante. El tema mental, de cansarme de ganar no me preocupa. Lo que me puede preocupar en un futuro son las lesiones, cuidarse físicamente y eso es lo que trabajamos. Vamos a estar cada día en intentar estar bien físicamente. Cuidar al máximo las molestias y es lo único que me puede preocupar en un futuro», señaló el número dos del mundo.

Carlos Alcaraz considera que tiene la habilidad y la virtud de sacar adelante partidos a pesar de jugar mal. Eso es lo que distingue a los grandes tenistas.

«Soy de los jugadores que cuando juega mal también es capaz de sacar partidos adelante. El ochenta por ciento de los partidos que juegas en el año no los juegas como quieres. Y eso cuenta el doble. Sacar esos partidos suman el doble. Juego a un nivel alto en los días que no me encuentro cómodo y por eso hago buenos resultados de forma constante», apuntó.

Alcaraz ha ganado su décimo título, el cuarto Masters 1000 y apunta hacia el número uno. «Son logros muy bonitos para mí: décimo título, cuarto Masters 1000 en puertas del número uno… son cosas muy grandes me siento muy orgulloso. Soy ambicioso y vamos a ir a por Roma», aseguró el español que realzó el Masters 1000 de Madrid.

«Madrid es todo. Sabéis que he pasado mis tres últimos cumpleaños aquí pero muchos cumpleaños viéndolo también. Venía aquí a disfrutar del tenis y soñando con que algún día podría jugar y levantar el trofeo. Disfruto de cada momento y recuerdo el chico de cuatro o seis años que venía aquí», recordó.

Sobre el partido ante Jan Lennard Struff, resuelto en tres sets, insistió, tal y como dijo en la entrega de trofeos, que había sufrido. «He disfrutado más que sufrido pero ha habido momentos que he sufrido. Se ha puesto complicada la cosa. Pero hemos disfrutado la mayoría del tiempo. He sonreído muchas veces con mi equipo y jugar delante de mi gente y mi público es especial y por eso lo he disfrutado»

«Ha habido momentos que tuvo oportunidades de romperle el saque sobre todo en el segundo set. Me ha costado ahí. No he cambiado la táctica pero no he aprovechado las ocasiones y en el primero y el tercero sí. Solo he cambiado estar positivo al inicio del tercer set e ir a por todas», valoró Alcaraz que destacó la importancia de tener cerca a su entrenador Juan Carlos Ferrero en los partidos.

«Para mí es importante tener a Juan Carlos dándome instrucciones y me ha ayudado. Como en un partido como hoy porque desde fuera se ven mejor las cosas. Con la ayuda de todo el equipo dando ánimos e instrucciones y volver a estar positivo porque lo negativo e ha comido un poco es muy importante para mí», añadió.

Sobre Struff valoró que es un tipo de jugador con un tenis incómodo. «Es complicado jugar contra este tipo de jugadores con gran saque y gran volea pero me siento cómodo en la mayoría de juegos al resto. He tenido mis oportunidades. Me voy contento del nivel de resto que he dado aunque se puede mejorar pero aún así me voy satisfecho».

