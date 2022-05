Carlos Alcaraz se gana “el respeto del circuito” e irá a París “al 100% para ganar”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MURCIA.- Carlos Alcaraz, el joven tenista murciano de 19 años que ocupa el sexto puesto de la clasificación ATP y segundo del año y que ya ha ganado cuatro títulos en 2022 -los Masters 1.000 de Miami y Madrid y los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona-, dijo este martes que se ha ganado “el respeto del circuito”, que lo ha hecho “a base de resultados contra grandes jugadores” y añadió que irá a Roland Garros “al 100% y preparado para ganar”.

El jugador de El Palmar hizo esas declaraciones en una recepción por parte de la Comunidad Autónoma en el Palacio de San Esteban, y en la que se le ha comunicado que recibirá la Medalla de Oro de la Región, máxima distinción que concede el Gobierno murciano.

Alcaraz, respondiendo a las preguntas de los periodistas congregados en el acto, admitió que le extraña en cierto modo la repercusión que están teniendo sus éxitos en este inicio de año.

“Suponía que habría revuelo, pero no de tal magnitud. Soy una persona sencilla y me alegra ver a tanta gente disfrutar y es algo que llevo bien”, declaró el deportista, que dejó claro que su equipo de trabajo, con el entrenador Juan Carlos Ferrero al frente, y su familia “hacen que tenga los pies en la tierra”.

Este lunes, tras llegar desde Madrid, el tenista del momento fue aclamado por medio millar de personas que le esperaron a la llegada a su casa, donde ha vivido con sus padres en la pedanía murciana de El Palmar hasta que se trasladó hace varios años a la Equelite JC Ferero Sport Academy de la localidad alicantina de Villena, donde entrena a diario.

“Fue muy emotivo ver a mis vecinos, con los que he coincidido desde pequeño, animarme como lo hicieron”, contó Carlitos, como le gusta que el llamen, y que salió al balcón con el trofeo ganado en Madrid para agradecer los gestos de apoyo de quienes le rindieron ese particular homenaje.

Alcaraz también aludió a la frase que dejó en la cámara al término de la final que ganó por 6-3 y 6-1 ante el alemán Alexander Zverev en la pista Manolo Santana, la central de la Caja Mágica: “Ese ¡Viva El Palmar y viva Murcia! es lo que me salió en ese momento y creo que uno no tiene que olvidar de dónde es y de dónde viene”.

Los gestos de apoyo fueron constantes hacia el palmareño en la capital de España y también recibió los elogios de otros jugadores que son adversarios pero también compañeros.

“Me enorgullecen las palabras que me están dedicando los rivales. Ahora mismo yo soy la novedad y siento que me estoy ganando el respeto en el circuito a base de resultados y por conseguirlos ante grandes jugadores”, manifestó.

Esta semana no compite en el Masters 1.000 de Roma, como en principio estaba previsto, y ha optado por descansar y recuperarse de la torcedura en el tobillo derecho que sufrió en cuartos de final de Madrid frente a Nadal.

“Cuando estoy en la pista trato de aparentar ante mi rival que no estoy mal y es lo que hice tras torcerme el tobillo en el partido contra Rafa. En todo caso, entendimos que debíamos no acudir a Roma y ya a Roland Garros iré estando al 100% y preparado para luchar por ganar”, dijo con la mente puesta en ese Grand Slam a celebrar del 16 de mayo al 5 de junio.

Sobre las continuas comparaciones con Nadal, señaló que las lleva “bien” y que “si las hay es porque estaré haciendo las cosas bien, pero no pienso mucho en ello y además él tiene 21 títulos de Grand Slam”.

Ahora mismo Alcaraz es sexto en la ATP y su potencial anima a pensar que seguirá escalando posiciones.

“Me veo fuerte y uno de mis objetivos es ser número 1 del mundo, pero para eso hay que ser muy constante y ganar muchos grandes torneos”, comentó el murciano, quien tiene un deseo que ha hecho público: “Me gustar jugar contra cualquier adversario, aunque tras hacerlo contra Nadal y ante Novak Djokovic me encantaría enfrentarme a Roger Federer y así completar los duelos ante el Big Three”.

Consultado por los factores que han hecho posible su progresión fue claro al decir que “radica en el trabajo y especialmente en el tema físico, que es muy importante pues en el circuito hay auténticas bestias en ese sentido y hay que estar muy preparados ahí y también mentalmente para competir contra ellos”.

Además, ha considerado decisivo el triunfo que obtuvo en julio del pasado año en Croacia, el primero que lograda como profesional.

“La victoria en el ATP 250 de Umag fue muy importante pues me abrió la mente y me hizo plantearme nuevos objetivos. Ganar siempre abre puertas”, afirmó.

Para Alcaraz, ganar la Copa Davis sería “lo más grande” y espera “ayudar a hacerlo” poniendo su “granito de arena”.

Ese trofeo sería colectivo, pero individuales ya tiene varios, que descansan en su habitación de la casa familiar, en la cual habría que mover algún tabique para seguir albergando trofeos a este paso.

“Lo primero es ganar títulos y ojalá que la habitación se quede pequeña para meterlos todos. Si me planteo habilitar un espacio para eso la respuesta por ahora es no, pero sería buena señal que se diera el caso”, reveló Alcaraz, quien ya ha tenido la ocasión de competir en muchos puntos del mundo y tiene sus preferencias.

“De todos los países en los que he jugado donde más cariño he notado hacia mí fuera de España es en Estados Unidos pues fue una pasada lo que viví a nivel ambiental tanto en Miami como en el US Open”, declaró.

En la rueda de prensa que ha ofrecido también habló de lo que no puede hacer como le gustaría por la exigencia de su profesión, de una posible futura academia con su nombre y hasta de comida.

“Echo de menos hacer lo que hace cualquier chico normal de 19 años, ir con los amigos y salir de fiesta”, apuntó alguien muy habituado a que le “pidan fotos y autógrafos”.

“Acabo de empezar mi carrera profesional y espero que sea de muchos años, por lo que es muy pronto para pensar en montar una academia de tenis y es algo que no me planteo, aunque tampoco lo descarto dentro de un tiempo”, indicó con respecto a ese posible proyecto.

Y sobre gastronomía ha valorado tener “la suerte de vivir en un lugar en el que come muy bien”.

“Mi plato favorito es el sushi, que además es muy conveniente para la alimentación de un deportista, así como el plátano, que tomo para evitar calambres durante los partidos”, añadió.

Carlos, tras el encuentro con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, estuvo con un grupo de jóvenes tenistas de la Región y para ellos tenía un mensaje: “A los que comienzan en esto les trato de transmitir valores y les digo que tras las victorias hay mucho esfuerzo y sacrificio y que persigan sus sueños. Lo primero tienen que ser los estudios y también pueden disfrutar del tenis y les traslado el amor por este deporte”.

Relacionado