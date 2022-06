Carlos Alcaraz: “Mi tenis y mi manera de ser atrae a la gente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- Carlos Alcaraz, que este lunes venció en su debut en Wimbledon, aseguró que su tenis, que definió como dinámico, y su forma de ser, atrae a la gente, por lo que conecta siempre muy bien con el público.

El tenista murciano terminó su partido entre olas y vítores del público, que llenó la pista 1 para verle vencer al alemán Jan-Lennard Struff.

“Creo que la manera de jugar, la manera de ser influye mucho,. La gente últimamente quiere que los jóvenes avancen, que suban, pero hay jóvenes que atraen más. La manera de ser que tengo atrae más a la gente. También tengo un tenis muy dinámico, muy divertido para la gente y creo que fuera de pista por la manera que soy también les atrae”, dijo Alcaraz en rueda de prensa tras conseguir su primer triunfo en hierba de la temporada.

“He disfrutado mucho. Jugar en hierba es muy bonito, es algo que me gusta. Mi nivel en esta superficie tiene que mejorar, pero estoy contento con mi nivel hoy. No soy un jugador experimentado en hierba. Para mí es más duro jugar una maratón en hierba que en otras superficies porque el movimiento es más difícil. El moverse bien no es algo que se coge de un día para otro, es constancia y horas en pista. La temporada de hierba es corta y no he podido jugar torneos previos a Wimbledon. Ha sido mi primer partido en hierba este año y ha ido mejor de lo que esperaba. Me he encontrado bien, pero tengo que seguir mejorando”, añadió.

El español conectó 30 saques directos, en, según él, el mejor día de su carrera con el servicio.

“El saque hoy ha sido un gran arma, me ha salvado de mucho apuros. Una de las claves por la que he ganado ha sido el saque. Espero coger lo bueno de hoy en el saque para los siguientes partidos”.

Además, Alcaraz ha ganado, con el de hoy, cinco de sus seis partidos a cinco sets. “El físico y la mentalidad lo he trabajado mucho para aguantar estos partidos. Cuando llegan los partidos al quinto set tengo ventaja por el físico y la mentalidad que tengo”.

