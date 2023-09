Carlos Alcaraz: «Me siento como con ventaja en los ‘grand slam'»

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Carlos Alcaraz, que este miércoles se clasificó para las semifinales del Abierto de Estados Unidos, reflexionó en una rueda de prensa sobre cómo su juego se adapta muy bien a partidos a cinco sets en ‘grand slam’, sobre todo cuando llegan los instantes decisivos.

«En los ‘grand slam’ veo que esos resultados vienen gracias al trabajo que voy haciendo y los jugadores a los que me enfrento tienen que jugar a un gran nivel durante mucho tiempo para poder ganarme. Me siento como con ventaja, digamos, en los ‘grand slam'», argumentó el tenista.

«Obviamente, luego puede pasar cualquier cosa. Pero me veo muy bien físicamente, me veo muy bien mentalmente, que hay jugadores a los que eso les puede pesar. Yo creo que me veo con cierta ventaja en ese tipo de momentos», agregó.

El prodigio español de 20 años se enfrentará el viernes en semifinales al ruso Daniil Medvedev tras vencer este miércoles en cuartos al alemán Alexander Zverev.

Vigente campeón del torneo, Alcaraz aseguró que se siente con mucha más experiencia que en 2022, cuando consiguió su primera corona en Flushing Meadows.

«Creo que soy más maduro ahora, he crecido mucho desde el año pasado. El año pasado estaba afrontando mi primera semifinal de un ‘grand slam’. Esta va a ser mi cuarta», dijo.

«Siento que soy un jugador completamente diferente (…). Lidio con la presión de ese tipo de momentos. Me siento diferente: una persona diferente y un jugador diferente», agregó.

Alcaraz, ganador también en Wimbledon este año, ha llegado a las semifinales en sus últimos cuatro ‘grandes’ (se perdió el Abierto de Australia por lesión).

Respecto a su próximo rival, Medvedev, recalcó que es un contrincante contra el que uno no se puede permitir errores.

«Los últimos partidos que jugué contra Daniil hice un juego táctico perfecto. Hice muy bien todas las cosas que tenía que hacer contra él. Creo que mi juego se ajusta muy bien contra ese tipo de oponente. Así que voy a intentar hacer las mismas cosas que hice, por ejemplo, en Indian Wells (final) y en Wimbledon (semifinales)», afirmó en relación a esos dos partidos en los que acabó llevándose el triunfo.

«Él va a intentar hacer cambios, no sé qué tipo de cambios pero obviamente va a intentar cosas diferentes. Por mi parte, tampoco voy a dar muchas pistas (…). Pero vamos a poner nuestro nivel, hacer un buen juego y tácticamente lo que hable con Juan Carlos (Ferrero) hacerlo al pie de la letra. Contra un jugador como Medvedev, tácticamente, no puedes tener muchos fallos», aseguró.