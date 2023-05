Carlos Alcaraz llegará a Roland Garros como número 1 mundial

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El español Carlos Alcaraz tiene asegurado recuperar el número 1 mundial y llegar en lo más alto de la clasificación a Roland Garros pase lo que pase en el Masters1000 de Roma que comienza esta semana.

Alcaraz no ha sumado puntos en el Godó y en Madrid, tras revalidar los dos títulos, pero no ha perdido ninguno, mientras que el serbio Novak Djokovic perdió 105 en Barcelona y 360 en Madrid al no haber participado.

El resultado es que, esta semana, Djokovic aparece con 6.775 puntos y Alcaraz con 6.770. Dado que el serbio ganó la edición romana del año pasado no puede sumar puntos si gana, mientras que el murciano que no jugó el año pasado solo puede sumar.

Así las cosas, aunque Alcaraz perdiera en su primer partido en el Foro Itálico sumaría 10 puntos, suficientes para adelantar a Djokovic, cualquiera que fuera el devenir en el torneo del serbio.

En el top10 de la clasificación mundial el único cambio es el del estadounidense Taylor Fritz que gana un puesto y es noveno en detrimento del canadiense Felix Auger-Aliassime que baja a la décima plaza.

La mayor subida de la semana es para el alemán Jan-Lennard Struff que tras llegar a la final de Madrid, procedente de la fase previa y como ganador afortunado, asciende 37 escalones para situarse a sus 33 años en su mejor clasificación de siempre, el puesto 28.

El español Rafael Nadal, pese a seguir alejado de las pistas, se mantiene en el decimocuarto puesto. El resto de españoles entre los cien primeros son Pablo Carreño (21), Roberto Bautista (25), Alejandro Davidovich (34), Bernabé Zapata (38), Roberto Carballés (51), Albert Ramos (72) y Jaume Munar (75).

Por lo que a los iberoamericanos se refiere, entre los cien mejores están Francisco Cerundolo (ARG, 31), Sebastián Báez (ARG, 40), Nicolás Jarry (CHI, 56), Tomás M. Etcheverry (ARG, 61), Pedro Cachín (ARG, 68), Cristian Garín (CHI, 79), Nuno Borges (POR, 88), Federico Coria (ARG, 90), Diego Schwartzman (ARG, 91), Daniel Elahi Galán (COL,91) y Thiago Monteiro (BRA, 98).

