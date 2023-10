Carlos Alcaraz lamenta perder «una gran oportunidad para ser número uno»

EL NUEVO DIARIO, SHANGHÁI.- El número dos del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz, admitió este miércoles que «es difícil de asimilar» no haber aprovechado una «gran oportunidad» para alcanzar de nuevo el primer puesto del ránking tras decir adiós al Másters de Shanghái, dejando al ruso Rublev como único ‘top 10’ en cuartos.

«Tener una oportunidad como esta en un Másters 1000, es difícil de asimilar no aprovecharlo», aseguró el tenista en rueda de prensa tras caer en octavos ante el 19º de la clasificación internacional, el búlgaro Grigor Dimitrov (5-7, 6-2, 6-4).

«Con esta derrota, (el número uno del ránking) está un poco más lejos. Va a ser más difícil. (…) Tengo algunos torneos por delante y trataré de hacerlo lo mejor posible, de ganarlos, si quiero tener la oportunidad de terminar el año como número uno. He perdido muchas oportunidades para conseguirlo», lamentó Alcaraz, aunque aseguró que tiene otras por delante.

Pese a todo el murciano dijo no sentirse decepcionado: «No solo hay que centrarse en ganar sino más allá. Grigor (Dimitrov) es un jugador de alto nivel, hoy lo ha demostrado. Ha jugado un gran tenis. No voy a decir que he jugado muy mal o que ha sido de mis peores partidos. Considero que he jugado muy bien».

Preguntado por la clave de su derrota, Alcaraz explicó que tenía que haber empezado mejor el segundo set tras adjudicarse el primero con una remontada: «Fue un poco de sorpresa para mí la forma en la que empezó el segundo set tras un primer set duro para él. Mantuvo ese nivel e intensidad durante el segundo y el tercero».

«No me dejó poner mi juego en el partido. Estuve todo el rato luchando para encontrar la manera de meter mi propio juego en el partido pero no pude, estuve todo el tiempo defendiendo y no encontré el momento de ponerme en posición para atacar», añadió el español.

De cara al futuro -su próxima cita será a final de mes en el Abierto 500 de Basilea (Suiza)-, el tenista español aseguró que trabajará precisamente en entrar más concentrado en los segundos sets cuando haya ganado el primero: «Es una derrota que duele, obviamente, pero que te hace mejorar de cara al futuro. Vamos a intentar aprovechar para entrenar esos pequeños detalles por los que se me ha escapado este partido y que no vuelva a suceder».