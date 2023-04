Carlos Alcaraz: «Estoy al cien por cien y con mucha confianza»

EL NUEVO DIARIO, BARCELONA.- El español Carlos Alcaraz, que este martes inició la defensa del título del Trofeo Conde de Godó con una victoria ante el portugués Nuno Borges (6-3 y 6-1), aseguró que está «al cien por cien y con mucha confianza».

«De la manera que he jugado y me he movido después de tanto tiempo sin jugar en tierra creo que no es fácil», destacó Alcaraz, quien dijo que se sintió «muy cómodo» en su primer partido en la gira europea sobre arcilla, ya que no pudo estar en Montecarlo por problemas físicos.

El murciano se ha convertido en la principal estrella del torneo ante la ausencia de Rafa Nadal: «Es muy especial jugar en casa y que un martes ya esté prácticamente la pista llena. Tener a tanta gente esperando tanto tiempo a que le firme un autógrafo o me haga una foto es algo que llevo con naturalidad, pero es superbonito tener a tanta gente pendiente de mí».

Ante Borges, Alcaraz cree que pudo «haber restado mejor el primer servicio», pero en líneas generales se mostró contento por «poder mantener la concentración durante todo el partido».

«Antes, a veces, me despistaba un par de juegos y me costaba volver, pero es algo que hemos trabajado: el mantener la concentración todo el tiempo», destacó.

El primer favorito del Godó y segunda raqueta del ranking mundial no piensa en recuperar, de momento, el número uno -«ahora mismo está complicado, porque me toca defender muchos puntos», recordó-, sino en mantener «el nivel de juego» que ha exhibido en los últimos meses.

En octavos de final se medirá al vencedor del duelo español entre Bernabé Zapata y Roberto Bautista. Alcaraz no tiene preferencias. «Tendré que jugar muy sólido para ganar a cualquiera de los dos», afirmó.

