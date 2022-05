Carlos Alcaraz: “Duele ver a Rafa Nadal sufriendo con el deporte que ama”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CARTAGENA.- El tenista murciano Carlos Alcaraz ha avisado este martes en Cartagena de que se siente “con energía y ganas” de cara al torneo de Roland Garros y ha dicho ser consciente de que tiene sus “opciones” en París, al tiempo que ha afirmado que “duele ver a Rafa Nadal sufriendo con el deporte que ama”.

“No gusta ver a Rafa sufriendo con el deporte que ama y a mí también me duele. Espero y deseo que se recupere y que sea competitivo”, ha reconocido días después de haber vencido al mallorquín en los cuartos de final del Mutua Madrid Open.

El joven jugador de El Palmar, de 19 años y que es ya el sexto del circuito ATP, ha sido el principal foco de atención en la Gala del Deporte de la Comunidad Autónoma, que se ha celebrado en el Auditorio El Batel y en la que ha sido premiado como mejor deportista de la Región en 2021, compartiendo el galardón con el motociclista Pedro Acosta y con el atleta Mohamed Katir.

Alcaraz ha explicado que se está preparando y recuperando de la torcedura del tobillo derecho que sufrió en el Mutua Madrid Open y que le impidió participar en el torneo de Roma.

“Estoy encontrándome cada vez mejor y me siento con energía y ganas y sabiendo que tengo mis opciones”, ha apuntado ya pensando en el Grand Slam que arranca esta semana y en el que muchos señalan al español como uno de los candidatos a la victoria.

“Me motiva que me den como uno de los favoritos para ganar en Roland Garros y más que presión es un estímulo para darlo todo”, ha reconocido.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero lleva un gran año 2022 en el que ha ganado 28 de los 31 partidos que ha disputado y ha sido campeón en los Masters 1.000 de Miami y Madrid y en los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona.

“No imaginaba ser el tercero del año y peleando por ser primero a estas alturas, aunque uno de mis objetivos era estar arriba al final de la temporada. Estoy muy contento”, ha manifestado.

Alcaraz volverá a París tras perder en noviembre frente al francés Hugo Gaston en el torneo de París-Bercy, una dolorosa derrota en la que fue barrido por su rival en un ambiente claramente hostil.

“Me ha venido a la cabeza ese encuentro, pero espero que me sirva es experiencia para que no me vuelva a ocurrir algo así. Sé que si me vuelvo a enfrentar a otro francés en Roland Garros será igual o peor”, ha comentado.

El palmareño ha tenido palabras de ánimo y respaldo para Rafa Nadal, a quien la lesión que arrastra y le causa intensos dolores le impide dar su mejor nivel cuando está a la vuelta de la esquina el torneo que ha conquistado en 13 ocasiones.

