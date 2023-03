Carlos Alcaraz afirma que no piensa en la defensa del titulo en Miami

EL NUEVO DIARIO, Miami (EE.UU.).- El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, aseguró este viernes que trata «de no pensar» que defiende el título en el Masters 1.000 de Miami y que para él «es un torneo nuevo», tras imponerse al argentino Facundo Bagnis en su debut.

«Cuando gané aquí dije que quería ganar un ‘Grand Slam’, y no estaba equivocado. Quiero ganar otro, pero jugar aquí no es distinto. La única diferencia es que ahora voy en la pista central y el año pasado no», afirmó el murciano en rueda de prensa.

La pista en el Hard Rock Stadium de Miami es más rápida que la que jugó hace unos días en Indian Wells, algo que le beneficia.

«Son condiciones distintas, es a lo que un jugador se tiene que acostumbrar, al cambio de condiciones, es lo que diferencia a los buenos de los más grandes. A mí me va bien que esté así de rápida la pista», dijo.

Expresó además su alegría por volver a Miami, donde el año pasado ganó el primer Masters 1.000 de su carrera.

«Es genial estar de nuevo en Miami, amo estar aquí, jugar aquí y es fantástico volver a hacerlo. Desde entonces ha sido un gran año para mí como jugador y como persona. He aprendido mucho en pista y también fuera de ella», afirmó.

«Me tomé libre el lunes después de ganar en Indian Wells, estuve de viaje. He aprovechado para ir a la NBA, dar algún paseo con mi equipo y estar con ellos, con mi familia y mis amigos. En los días en los que no estoy en pista soy un chico normal y corriente», agregó.

«Me gusta estar en casa rodeado de los míos y me comporto de manera muy natural. No soy nada artificial, no digo lo que la gente quiere oír, me comporto con naturalidad, eso no va a cambiar», concluyó.

Y a la hora de hablar de tenis, se centra más en él que en los rivales: «Me alejo de los números, no sabía nada de las estadísticas, es raro que le preste atención a si los jugadores están en el top ten o en el top cien. No sé ni dónde mirarlo. Simplemente pienso en demostrar mi nivel, disfrutar y pasármelo bien. Si logro hacer eso sale mi mejor nivel y esa energía que desprendo».

Sobre la rapidez con la que despachó a su rival en el debut, un encuentro que apenas duró 64 minutos, destacó la importancia de ganarle tiempo a la recuperación: «Siempre es bueno estar el menor tiempo posible en pista. Física y mentalmente es menos agotador de cara a la siguiente ronda, pero como siempre he dicho, nunca sabes lo que puede suceder en una pista de tenis y tienes que intentar estar a tu mejor nivel».

Cerró su intervención analizando cómo ha crecido en los años y su distinta forma de interpretar las victorias y las derrotas.

«Cuando era pequeño le daba mucha importancia a las victorias y a las derrotas, y muchas veces me frustraba y no disfrutaba en pista. Le diría a ese Carlitos que lo disfrute y no se las tome tan en serio. Que disfrute del camino, del proceso», dijo

Alcaraz se deshizo sin grandes apuros del argentino Facundo Bagnis con un contundente 6-0 y 6-2, en su debut en segunda ronda del Miami Open.

Su próximo rival saldrá del enfrentamiento entre el serbio Dusan Lajovic y el estadounidense Maxime Cressy y será este próximo domingo 26 de marzo.

Ante Lajovic le avalan tres victorias en sendos partidos, mientras que frente al norteamericano, este sería su primer duelo en el circuito.

Relacionado