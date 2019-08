Carlitos Wey: “Los dúos se destruyen por egos e intereses económicos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO- SANTO DOMINGO.- Aprovechando la visita a nuestra redacción del exponente urbano Carlitos Wey, realizamos un debate llamado: ¿Por qué se destruyen los dúos? En algunas de sus respuestas señaló que los dúos se destruyen por guerra de egos, intereses económicos, inexperiencia en el negocio, malos consejeros y ofertas individuales.

Es precisamente cuando se destruye el dúo “Los Teke Teke”, que sale al mercado como solista Carlitos Way, artista potable de la música urbana, quien se encuentra actualmente promocionando el disco “Dámele volumen”, canción que posee más de 40 mil visualizaciones en su canal de YouTube.

“Damele volumen es una mezcla de dembow, electro y house, ritmo local, pero con rasgos internacionales, con un video grabado entre La Tablita de Los Mina y Ensanche Ozama (Avenida Venezuela), video dirigido por Memos Multi Media”, citó.

Además ha grabado “Prendió”, “La ponedora”, “Mucha espuma”, “Libérate”, “Suéltame”, “Pensando en ti”, “Yo si gozo”, “Pónteme jevi”, “Fiesta”, “Ven sígueme”, “Va seguí Chipiando”, entre otros temas musicales.

¿Están separados Carlitos Wey y Katty Ortiz?

Las respuestas del exponente urbano en esta pregunta están llenas de confusiones, en donde no afirmó ni negó nada de lo que está pasando entre él y la empresaria Katty Ortiz. Señalando que “estoy viviendo algunos procesos en mi vida personal”.

“La madre de mis hijos siempre está y estará conmigo, lo que si te puedo asegurar es que cuando hay problemas emocionales las cosas no fluyen en la carrera de un artista”, agregó.

Los artistas Vs el consumo de drogas

“Consumo alcohol, no fumo cigarrillos, sinceramente te puedo asegurar que cuando joven probé las drogas, pero me di cuenta a tiempo del daño que le iba a hacer a mi vida y me alejé rápido de ese vicio”, destacó.

Crazy Design

La historia musical de Carlitos Wey está atada a la carrera del exponente urbano Crazy Design, a quien considera que “a él le ha ido muy bien y sus números lo reflejan, eso me hace sentir bien”.

No cree que ya pudieran juntarse porque cada quien tiene sus carreras diferentes, lo que sí tienen en carpeta es realizar un disco juntos, hacer conciertos o giras dentro y fuera del país.

Resultados en redes sociales

En su cuenta de Instagram @carlitosweyrd ya tiene más de 321 mil seguidores, 26 mil seguidores y cientos de miles de visualizaciones en YouTube.

“Agradecimientos a Reinaldo Martínez “Chicho”, es un gran colaborador, tipo que se ha sumado a este proyecto en cuerpo y alma”, finalizó.

