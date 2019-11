Carlitín Pared recibe felicitaciones tras ser escogido como titular de la Secretaría de la Juventud del PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN TOMINGO.- A solo minutos de que Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunciara al Carlos Pared Vidal “Carlitín” como nuevo “Titular de la Secretaría de la Juventud” de la organización oficial, decenas de personas a través de las redes sociales, han felicitado su designación y ponderaron sus excepcionales cualidades para ocupar el referido cargo.

En ese sentido, se han publicado varias opiniones resaltando las virtudes del también miembro del Comité Central del PLD, incluyendo la del diputado por Santiago, Carlos Vidal, quien a través de su cuenta de twitter escribió lo siguiente:

“Felicitamos al joven y amigo @carlitinpared por su designación como secretario de la @juventudpld. Éxitos en esta nueva posición, la cual estoy convencido asumirás con la responsabilidad de seguir impulsando la generación que representamos. ¡Cuenta con mi apoyo”, escribió el representante de Santiago.

Luego Jhonny Pujols calificó positiva su designación: “Es un gran avance para garantizar la integración y organización de toda la Juventud del @PLDenlinea y sobre todo para abrir espacio a nuevas generaciones de jóvenes en nuestro partido, felicidades hermano @carlitinpared ”

En cambio, Luis Desangles redacto lo siguiente: “Felicidades a un gran joven, político, profesional y peledeista por su designación como secretario de la JPLD. Éxitos @carlitinpared”.

En ese orden, Luis Prieto Bashir expresó “Coloco mi juventud acumulada a entera disposición a la Nueva Secretaría Juventud PLD. Mis felicitaciones para mi amigo @carlitinpared” y Nelfis Stapleton Pilier indicó que muestra todo su apoyo al líder político y resaltó sus cualidades humanas y sus competencias.

“Todo mi respaldo a @carlitinpared en sus funciones como secretario de @JuventudPLD. Es un gran profesional, un gran político y sobre todo un gran ser humano #vamosarriba” manifestó Stapleton Pilier.

Pared Vidal fue escogido anoche por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) junto a otros 18 titulares de Secretarias que estaban vacantes.

Sobre Carlos Pared Vidal

Es un profesional del área de desarrollo económico, relaciones internacionales, finanzas, estrategias de competitividad, desarrollo urbano, y políticas de innovación. Graduado en Economía, Finanzas Corporativas, y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra –PUCMM-, Rochester Institute of Technology, y Georgetown McCourt School of Public Policy. Cuenta con estudios en Harvard Kennedy School of Government y George Washington School of Political Management. Ha laborado como Subdirector General y Asesor Estratégico del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) y para el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), respectivamente.

En el sector privado se ha desarrollado en el área de consultoría y asesoría liderando proyectos de valuación patrimonial, fusiones y adquisiciones y levantamiento de capital de empresas con beneficios operativos por encima de los US$ 150MM anuales.

Actualmente, desempeña el cargo de Director Ejecutivo Alterno de México y República Dominicana ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y funge como coordinador de los países pequeños y emergentes de Latinoamérica en el Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, es coordinador en República Dominicana de la iniciativa “Santo Domingo Futura” y es columnista invitado para el periódico Listín Diario.

