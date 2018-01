Carla Bruni cancela sus tres conciertos en Portugal por enfermedad

Bruni se iba a estrenar en directo en suelo luso con tres conciertos en el Coliseo de los Recreos de Lisboa (día 25), en el Centro de Artes y Espectáculos de Figueira da Foz (día 26) y en el Coliseo de Oporto (día 27), para presentar su álbum más reciente, “French Touch”.

Las personas que ya hubiesen adquirido entradas para las tres citas pueden solicitar su reembolso en los lugares de compra en un plazo máximo de 30 días.

“French Touch” es el sexto álbum de Carla Bruni y está enteramente dedicado a versiones de canciones que marcaron su trayectoria.

Producido por David Foster, incluye versiones de “Enjoy The Silence”, de Depeche Mode; “Miss You”, de The Rolling Stones; “Highway To Hell”, de AC/DC, y “The Winner Takes It All”, de Abba.

Desde que empezó su carrera en 2002 con “Quelqu’un M’a Dit” y desde entonces ha vendido más de dos millones de discos en todo el mundo. EFE