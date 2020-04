Carl Jung: una grandeza oculta

Carl Gustav Jung fue un psicólogo y médico psiquiatra suizo. Nació el 26 de julio de 1875 y falleció el 06 de junio de 1961, en Suiza. Fue fundador de la escuela de Psicología Analítica, también como conocida como Psicología de los Complejos, término dado oficialmente en 1913. Su postura se distancia claramente de la corriente freudiana.

Jung era un psiquiatra cuando Freud desarrolló sus teorías materialistas en el campo psicológico, por lo que no es cierto que Jung fue alumno de Freud. Lo que sí podemos afirmar es, que Jung fue alumno de Alfred Adler. Esto es explicado detalladamente por el filósofo León Azualy, director de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlan, en un video titulado: “La Verdadera Historia de Carl G. Jung y su Psicología”.

En el mismo explica el Esquema de la Psique de Jung, dividido en tres partes: Ego, Inconsciente Personal y el Inconsciente Colectivo, y este último contiene los Arquetipos. “Los arquetipos son unidades básicas de un inconsciente colectivo que funcionan como un instinto psíquico que nos predispone a experimentar el mundo de determinadas formas universalmente humanas”, C. G. Jung: Teoría (Psicología Analítica, ver en Youtube).

Entre Jung y Freud hubo una separación personal entre ambos, así como con Alfred Adler. Freud y Adler tenían descendencia judía. La división de estos tres grandes psicólogos se produce porque Freud tenía una postura causalista, Adler era teológico-finalista y Jung tenía una postura existencialista y espiritualista. De ahí su interés por los problemas metafísicos y religiosos.

Lo que sí está claro es, que Jung no elevaba la sexualidad por encima de todo como Freud. Incluso, Jung decía que el alma es una continuidad entre las generaciones humanas, que todos pertenecemos a un alma única. Freud decía lo contrario, por su evidente apego al materialismo.

El contexto político y sociocultural de Viena, capital de Austria, influyó mucho en los tres. Freud y Adler eran judíos, y Jung un ario, por esa razón la Alemania hitleriana lo elevó. Esto explica por qué en el marco de la Segunda Guerra Mundial, su postura conservadora sobre la psicología lo condujo a relacionarse con la teoría política del nacionalsocialismo, que tenía como uno de los principios eliminar a los judíos.

Cabe descartar que Austria-Hungría fue aliada de Alemania en la 1era Guerra Mundial. Luego de 1919 se produjo su disolución. Pero en la 2da Guerra Mundial, Austria y Hungría, ya separadas, se aliaron a los nazis. Por supuesto, se vieron obligados.

Jung fue nombrado vicepresidente de la Asociación Alemana de Psicoterapia y profesor de psicología médica en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, con tendencia nazista. Por esto Freud acusó a Jung como pronazi y antisemita.

Jung, en una carta del 25 de diciembre de 1934, dijo lo siguiente: “Ya Freud me acusó de antisemita porque me sentía incapaz de experimentar su materialismo sin alma. Con esta propensión a husmear por doquier el antisemitismo los judíos terminan suscitando el antisemitismo. No comprendo por qué el judío no puede admitir, tanto como el pretendido cristiano, que cuando se tiene una opinión sobre él no se le está criticando”. Al final de la misma admitió que no es antisemita ni nazi.

A esto se le agrega, en modo de crítico, que el propio Jung ha colaborado con la CIA y su primer director Allen Dulles brindándole informaciones confidenciales sobre las actividades de Hitler y sus secuaces. Ciertamente, hay documentos oficiales donde se evidencia su vinculación con el nazismo y otros documentos mostrando su colaboración con la CIA. Jung simplemente estaba asumiendo su rol como psicólogo -incomprensible para algunos-. Jung, además, vaticinó el suicidio de Hitler y se lo informó a los Estados Unidos, como lo indica un artículo publicado por La Nación: “Jung informaba a los Aliados sobre la psicología de Hitler”.

Los ataques hacia Jung como nazista se originaron años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), pues la carta anteriormente comentada fue escrita en 1934. Este acontecimiento bélico ocasionó pérdidas a Freud, quien no logró salvarla vida de sus cuatro hermanas de los campos de concentración de Auschwitz y de Thereseinstadt. Favor de leer el artículo “Carl Gustav Jung y el Nazismo”, del Dr. Antonio Las Heras.

Entre Freud y Jung, es evidente que estaban divididos en cuanto al tema de la sexualidad infantil. Criticó que Freud asignó al niño una sexualidad perversa y polimorfa. Ciertamente los estudios de Freud sobre la teoría sexual fue un escándalo en su época y generó muchas críticas; pero Jung, pese a ser contrario, decía que antes de ser un asombro debe ser un tema de análisis y estudio.

Destaca que en la época hubo casos excepcionales que hizo que Freud estudiara el tema de cerca. De acuerdo con Carl Jung (1974), en su obra “Teoría del Psicoanálisis” (título original Versuch einer Darstellung der Psychoanalytischen Theorie, 1913), “la observación de precoces fantasías sexuales obligó a Freud a suponer la existencia de una sexualidad muy ricamente desarrollada” (pp. 32). Esto porque evaluaron una niña de dos años que tenía sus reglas y en dos niños (8 y 5 años) con eyaculaciones perfectas (pp. 31).

Jung invitaba a Freud a redefinir el concepto de sexualidad, ya que en la época muchos creían que fantasías sexuales no podían ser interpretadas en un sentido sexual. Decía Jung que si vemos la sexualidad “como una función desarrollada, no es forzoso limitar este fenómeno en general al período de la madurez, sin que estemos autorizados a hablar de una sexualidad infantil” (pp. 34).

Sexualidad es, simplemente, un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo. La crítica de Jung hacia Freud se gestaba porque la postura freudiana, en cuanto al aspecto sexual, sólo se mantenía en presunciones. En consecuencia, la postura junguiana se resume en ver la sexualidad como un mecanismo para la conservación de la especie.

Si imagináramos las palabras de Jung en las épocas actuales, llamaría a Freud como un perverso desquiciado. A mi juicio, el problema de Freud era ver una necesidad fisiológica y alimentaria como base para definir un concepto de sexualidad infantil. Jung dice que si “el afán de procurarse placer tiene un carácter netamente sexual, entonces nos veríamos obligados a concebir paradójicamente hasta la misma hambre como una tendencia sexual, puesto que también, al igual buscar su satisfacción, tiende hacia un placer” (pp. 40).

Freud construyó una teoría sexual infantil observando a los niños extrayendo leche materna, simplemente por un acto alimentario, para sobrevivir. Es aquí la mayor divergencia entre la postura junguiana y freudiana. Lógicamente, Freud evadía la biología, no consideraba las tendencias y comportamientos determinados por el sexo biológico. Jung decía que “procurarse placer no es idéntico a sexualidad”.

Además, Jung catalogaba la homosexualidad como una práctica anormal. Criticaba que Freud concebía la sexualidad como dos factores: heterosexual y homosexual. Un acto sexual y sexo biológico no es lo mismo; un acto sexual y sexualidad no es lo mismo; pero sexo biológico y sexualidad se relacionan.

Para entender un poco a Jung, debemos entender que las variantes genéticas no determinan científicamente el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. La homosexualidad no es una variante, sino que sólo son hombres y mujeres que experimentan una inclinación homosexual. Freud sabía muy bien que su postura iba a chocar con la ciencia, ahí es cuando nace la palabra libido introducido en “Tres estudios sobre la teoría sexual”. Para él, la libido es una necesidad única y exclusivamente sexual.

En ese mismo orden de teoría y ciencias, Jung decía que “las teorías científicas no son sino proposiciones de cómo podríamos considerar las cosas” (pp. 40). En consecuencia, la teoría sexual de Freud no puede evaluar el momento cuando la madre amamante al niño como un argumento para definir lo que es sexualidad. Si decide hacerlo, pues deben considerar aquel acto como modo de supervivencia y de alimentación, y no como placer sexual. Este era el llamado de Jung.

Si nos basamos por el concepto, pues entenderemos que orientación sexual y sexualidad no tienen relación alguna. Claro, si hacemos uso de nuestra conciencia científica moderna. Ya al inicio definimos lo que es sexualidad, que no tiene ninguna relación con una atracción sexual de una persona hacia otro del mismo sexo biológico.

Bibliografía:

-Jung, Carl (1974): Teoría del Psicoanálisis, 205 pp., Editores Virgen de Guadalupe, España. El título original es Versuch einer Darstellung der Psychoanalytischen Theorie, 1913.

-“Carta de Jung a J. Kirsch, 25 de diciembre de 1934”, en Jung, Carl (2001): Civilización en transición, 624 pp., Editorial Trotta, España, Volumen I0.

-Diario argentino La Nación (30 de diciembre de 2000): “Jung informaba a los Aliados sobre la psicología de Hitler”. Disponible en https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/jung-informaba-a-los-aliados-sobre-la-psicologia-de-hitler-nid46800.

-Blog personal del Dr. Antonio Las Heras (02 de octubre de 2014): “Carl Gustav Jung y el Nazismo”. Disponible en http://www.antoniolasheras.com/carl-gustav-jung-y-el-nazismo/.

-Casa Jung Medellin (03 de agosto de 2011): “Cara a Cara con CG Jung. Entrevista completa con Jhon Freeman en 1959”. Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=QxL5Jx4QKRQ.

-Escuela de Psicología y Filosofía Aztlan (25 de enero de 2017): “La Verdadera Historia de CARL G. JUNG y su Psicología”. Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=NIdTbQE41lA.

-Escuela Aztlan de Filosofía y Psicología (14 de marzo de 2019): “El Ego y los Miedos – C. G. Jung”. Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=PS-iA75i9H0.

-Aula de Psicología (21 de septiembre de 2019): “C. G. Jung: Teoría (Psicología analítica – Compendio)”. Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=38H-RhxlluI.

