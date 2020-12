Caris LeVert: “La liga no era la misma sin Kevin Durant”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Un año y medio después de su lesión, Kevin Durant se prepara para su regreso a las pistas, lo cual supone un gran aliciente tanto para los Nets como para toda la NBA. El alero, uno de los jugadores más talentosos que se hayan visto, fue una de las grandes ausencias del curso 19-20, lo cual hace que sus compañeros vivan su vuelta con una gran ilusión.

Así lo ha expresado Caris LeVert, que en sus declaraciones quiso incidir en el buen estado de forma del ex de los Warriors: “Ha sido genial ver a Kevin volver de su lesión de esta forma. Creo que vuelve a estar tal y como estaba antes y que todo el mundo lo verá así. Estoy emocionado, tanto por él como por todos. Honestamente, la liga no era la misma sin él. Sé que tiene muchísimas ganas de volver a jugar”.

A continuación, el escolta habló también de Irving, quien sí pudo jugar el curso pasado pero solo durante 20 partidos, de forma que también se han generado muchas expectativas con respecto a su regreso: “Lo mismo para Kyrie. Creo que los dos llegan con un enorme nivel de concentración y ambos están súper implicados. He podido entrenar con Irving en los últimos meses y ha estado muy centrado. Además, su cuerpo ha respondido muy bien y se le ve muy sano. No puedo esperar para jugar por fin con ellos”.

Lo cierto es que el interérs con respecto a estos Nets, especialmente en lo referente a la incorporación de Durant, no puede ser mayor. Cuando se anunció su fichaje ya se sabía que pasaría su primera temporada en blanco, lo cual no impidió que se generara una enorme expectación que no ha hecho sino crecer, especialmente ahora que se ha desvelado que su primer partido oficial tendrá lugar ante Golden State. Con todo, tanto tiempo de ausencia invita a la cautela, pero si el alero luce tan sano como dicen, tenemos Durant para rato.