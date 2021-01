Caris LeVert: “Este traspaso me ha salvado a largo plazo”

Comparte esta noticia

Caris LeVert, recientemente traspasado a los Indiana Pacers en la operación por James Harden, ha causado baja indefinida tras someterse a un examen médico que ha determinado que sufre una pequeña masa renal.

El base/escolta ha reconocido que se encontraba perfectamente; sin embargo, el chequeo realizado por los servicios médicos de los Pacers ha podido salvarle la vida, tal como ha reconocido en unas recientes declaraciones.

“No he tenido ningún síntoma. Como sabes estaba jugando los partidos. No me había perdido ninguno durante esta temporada. Me sentía al cien por cien, así que de alguna manera este traspaso me mostró lo que realmente estaba pasando en mi cuerpo”, explicó.

“Lo estoy viendo desde esa perspectiva y me siento honrado de saber que este intercambio podría haberme salvado a largo plazo”, agregó.

LeVert, de 26 años, ha promediado en la presente temporada regular 18,5 puntos, 4,3 rebotes, 6 asistencias y 1,1 robos en 27,8 minutos de juego.