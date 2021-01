Caris LeVert es baja indefinida por una pequeña masa en el riñón

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- No empieza bien la aventura de Caris LeVert en Indiana. Los Pacers formaron parte del traspaso de James Harden a Brooklyn Nets dando salida a Victor Oladipo y adquiriendo al ex escolta de Brooklyn, quien arribaba a Indianapolis con la vitola de ser un fantástico ajuste para un equipo que ya funcionaba bajo una filosofía definida. Los análisis daban a la franquicia del Este como uno de los ganadores del intercambio; no en vano perdían a un jugador cuyo contrato expiraba para adquirir a otro de valor parecido que está bajo contrato hasta 2023 con un salario más que razonable. Nada de eso ha cambiado, pero sí el estado físico de LeVert.

Pese al anuncio oficial de la adquisición de Harden por parte de los neoyorquinos, la tarde ayer deparó novedades en este mega traspaso a cuatro bandas. Desde Indiana llegaban informaciones que apuntaban a que parte del acuerdo estaba en stand by dado que LeVert no había superado el examen médico. Hubo cierta sorpresa, ya que el shooting guard ha jugado casi todos los partidos de Brooklyn hasta el traspaso. Finalmente los Pacers desvelaban que se le había detectado una pequeña masa en el riñón izquierdo. ¿Echar atrás el traspaso? Ha debido ser una posibilidad, pero no ha ocurrido pese a que este problema de salud convierte a LeVert en baja indefinida.

“En nombre de mi familia y en el mío personalmente, queremos agradecer a los Indiana Pacers todo su apoyo y orientación. Estamos agradecidos por su extrema minuciosidad durante el proceso físico y estoy deseando unirme al equipo y ser parte de esta gran organización lo antes posible”, comenta el jugador en un comunicado.

Kevin Pritchard, presidente de operaciones de baloncesto de los Pacers, asegura que en cuanto se enteraron del problema todo se enfocó en ayudar al jugador y conocer en profundidad qué le pasaba, algo para lo que realizarán más pruebas. En cuanto a la decisión de seguir adelante con el intercambio, este llegó tras escuchar al personal médico.

“Todos los ojos estaban puestos ayudar a Caris y en asegurarnos de planificar cómo hacerlo. Nos sentimos cómodos con la decisión tomada. Lo veíamos desde dos perspectivas. Uno, ¿cómo puede ayudarnos ahora? Tenemos esperanzas en ello. Puede que no sea hoy, pero creemos que existe la posibilidad de que pueda ayudarnos en un futuro no muy lejano. Y eso es lo que nos hizo sentir cómodos pese a que haya un riesgo. Estamos dispuestos a aceptar ese riesgo. También hay un elemento humano en el que sentí que debíamos seguir adelante, darle nuestro apoyo y confiar en nuestra comunidad. La medicina moderna es increíble”, expresa.

Respecto al acuerdo, Adrian Wojnarowski de ESPN recalca que los Pacers reciben finalmente dos segundas rondas del draft, una por parte de Houston Rockets y otra de Cleveland Cavaliers, así como una consideración económica fijada en 2,6 millones de dólares por parte de Brooklyn Nets, la cual ha llegado tras conocerse el problema de Caris LeVert.