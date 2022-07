Caricaturista Cristian Hernández: “No siempre mi arte es bien aceptado por lo que denuncia”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El experimentado caricaturista Cristian Hernández, dijo este sábado que satirizar en sus caricaturas la realidad dominicana, no siempre es bien aceptado por los lectores y políticos por el tipo de denuncia que realiza, pero que en todos los casos las elabora de una manera imparcial “cada una tiene el mismo esfuerzo; las que gustan y las que no gustan, yo trabajo por igual”.

Entrevistado en el programa “Dominicana Buenas Noches”, que conduce la periodista Lorenny Solano, el destacado artista, señaló que su objetivo es llevar un mensaje a través de las caricaturas.

“Llega un momento en que ya tú te das cuenta de que el compromiso y la presión es mayor porque si el público que te lee y ve tu trabajo que hoy te aplauden se preguntan con qué vas a salir mañana”.

Cristian, quien trabaja para varias instituciones y ONGs, es el encargado de producir diariamente, desde 1990, una caricatura basada en el editorial en el periódico El Nacional, además, desde el 2010 realiza “el carrusel de la vida”, dentro del periódico El Día, un medio donde tiene la libertad de hacer denuncias sociales en tono jocoso y a veces ácido.

“Desde que me levanto chequeo los diarios, las noticias y las que me van surgiendo en la semana”, afirma y sostiene que siempre trata de no dejar que los temas pierdan vigencia ni que “los memeros” se les vayan delante por la inmediatez de las redes sociales.

Su pasión por el dibujo comenzó a temprana edad, cuando residía en el barrio Enriquillo, en Herrera y contó con el apoyo del fenecido artista Julio César Martínez que estudiaba en Bellas Artes y le enseñó varias técnicas para destacarse en el dibujo. Asimismo reveló, que a principios de los años 80 vio un cartel de Harold Priego de “El bueno, el Malo y el Feo” que despertó su interés por la caricatura.

“Desde pequeño fui ese niño inquieto que siempre estaba caricaturizando en el curso, siempre me llamaban la atención muchos profesores que no entendían mi inquietud y algunos me decían que lo estudiara. Siempre me la pasaba dibujando y rayando libros y haciéndole caricaturas a los vecinos”, comenta Cristian, quien cuando apenas era un adolescente inició un negocio de alquiler de paquitos en su casa y ya en 1989 le llegó su primera oportunidad en los medios fue en El Nuevo Diario.

Son muchos los jóvenes con talento para el diseño, el arte en cómic y las caricaturas que aspiran hacerse un hueco en distintos sectores laborales pero no ven este trabajo como una profesión, sin embargo, el dibujo puede convertirse en una carrera soñada, con esfuerzo, perseverancia y una buena formación, aseguró “Cristian caricatura”.

El destacado artista, dijo además, que al igual que en cualquier otra profesión, en el dibujo se pueden conseguir buenas condiciones laborales para vivir dignamente.

“Se puede vivir del dibujo. Si quieren vivir como yo vivo, decentemente y no aspirando a lo que hacen algunos funcionarios, sí se puede”, expresó el artista, consagrado como uno de los más sobresalientes de los dibujantes de caricaturas del país.

Instó a todos los jóvenes que tienen el sueño de convertirse en un caricaturista famoso, a que persigan su meta y a no renunciar a ella, porque a pesar de que el camino no es fácil, son muchos los que al igual que él lo han conseguido.

“Hay que esforzarse y dar todo lo que puedan y quizás, no estar esperando justo en el momento que verán los frutos. Hay muchas posibilidades para expresar el talento, no solo en un periódico, sino que también en las redes sociales donde hay personas descollando a través de ellas”, dice el artista, quien es licenciado en diseño gráfico de la UASD y ha sido docente en la Universidad Católica.

“Dominicana Buenas Noches” conducido por la emprendedora y comunicadora Lorenny Solano, se transmite cada sábado a las 10:00 de la noche por RNN, canal 27 y por LASO TV, a través de YouTube.

