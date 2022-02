Caribbean Films presenta el álbum de música urbana “Flow Calle”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Caribbean Films presentó este martes a los medios de la prensa y música especializada su nuevo álbum titulado “Flow Calle” con la presencia de los cantantes Farina y Lenny Tavárez, disco que contiene música original urbana que forma parte de la banda sonora de la película que estrena en cines el 24 de marzo.

La producción musical cuenta con las interpretaciones de Farina, Zion, Musicólogo, Lenny Tavarez, Kiko El Crazy, Nino Freestyle, BSK entre otros cantantes, creando una mezcla de diferentes géneros como el reggaetón, R&B, Hip-hop, y Freestyles con Mozart la Para, Chelsy y la boricua Cory. Los ganadores del pasado reality show Flow Calle KC, Avatar Nigga, Creasy también forman parte de este álbum.

Durante el encuentro con medios, DJ’s, directores de emisoras, e invitados especiales, se presentó el primer sencillo del álbum titulado Flow Calle, este reggaetón se caracteriza por su potente lírica para reflexionar y cuya fusión de sonidos demuestra la versatilidad de la artista, comenzando con un ritmo lento, seguido por electrizantes beats urbanos, el video clip de este sencillo dirigido por Jean Guerra estará disponible el 4 de marzo en todas las plataformas digitales.

“Crear un álbum original, es una idea que surgió de manera orgánica durante el proceso de desarrollo de la película, tomando en cuenta que es un proyecto con mucha carga musical de diferentes géneros entre los que se destaca la música urbana, y tener a cantantes de la talla de quienes actúan en la película, se dio la oportunidad de crear música original, de ahí surge este álbum que produjo Riccardo Bardellino sobrepasando nuestras expectativas”, fueron las palabras de Zumaya Cordero, productora de Caribbean films.

En el evento, estuvo presente el cantante boricua Lenny Tavarez, quien en adición de tener un rol co-estelar en la película, participa en el remix del tema Flow Calle, mientras que su próximo sencillo “Felicidad” forma parte del soundtrack de la película. Lenny se mantiene como uno de los cantantes de mayor consistencia en el género urbano con su estilo propio. “Flow Calle fue una experiencia importante que me permitió compartir con compañeros del género y que sin duda me llevó a comenzar mis pasos en el cine de la mano de DimeloVi y Zumaya Cordero. Combinar la música y la actuación no será difícil para mí” puntualizó el compositor boricua.

“Quiero que Flow Calle sea Inolvidable, y tengo la fe en que así será. He dejado mi corazón en esta película y voy a llevarla a donde vaya por siempre. No solo estoy haciendo esto por mí, sino también por mis compañeros y colegas de la música, muchas personas solo ven la parte bonita y el éxito, pero no saben lo mucho que pasamos para llegar a nuestras metas. Siento que haremos historia; es la unión de la música latina, la unión de la cultura latina. Es un orgullo ser parte de este proyecto y haber conocido a tantas personas talentosas y maravillosas. Estoy agradecida y llena de ilusión por que disfruten nuestro trabajo hecho con tanto amor para ustedes: nuestro público” fueron las palabras de Farina a los presentes.

La producción musical estuvo liderada por el productor urbano DJ Nelson, el compositor colombiano Master Chris, Nico clínico, Furio, Jhon Neon, Okei Flow. Entre los compositores se destaca la experimentada rapera Melymel quien compuso el tema “sacude en el mambo” interpretado por el cantautor BSK.

En el disco se encuentran tres temas cantados por Farina, producidos por el legendario productor boricua, de los pioneros del reggaetón, DJ Nelson, las canciones “Flow Calle” el remix y “No Pararé”. Nelson ha aportado de manera significativa al desarrollo y popularidad de este género, fundando su propio sello discográfico Flow Music, así como destacando en la producción de decenas de éxitos musicales, y colaborado con importantes figuras mundiales del género urbano como: Daddy Yankee, Tego Calderón, Nicky Jam, Jay Wheeler, entre otros.

FLOW CALLE THE ALBUM TEMA Cantante Compositores Productor Musical Género Mi Tierra Farina Ricc Bardellino/ BSK Máster Chris Fusión Tropical Flow Calle Farina Farina DJ Nelson Reggaetón No Pararé Farina Farina DJ Nelson Pop REMIX Flow Calle Farina / Lenny Tavarez/ Kiko El Crazzy/ musicólogo/ Zion Farina / Lenny Tavarez/ Kiko El Crazzy/ musicólogo/ Zion DJ Nelson Reggaetón Desde que te fuiste Nino Fresstyle Nino Fresstyle Jhon Neon R&B Sacude en el mambo BSK Melymel Nico Clínico Freestyle Dejando Huellas KC / AVATAR NIGGA / CREASY KC Nico Clínico Hip-Hop

El álbum cuya distribución está a cargo de la empresa Cerro Music Group, contiene el EP original con 7 temas, y una selección de Freeestyles que será lanzado en abril, Flow Calle the battes.

FLOW CALLE THE BATTLES (FREESTYLES) Freestyles Cantante Compositores Productor Musical Género Yizelle el inicio Carla Patricia Hernandez Ricc Bardellino/ BSK “FURIO” Freestyle La fiera y el volcan Farina / Chelsy Garcia Farina / Chelsy Nico Clínico Freestyle Queen Yizzelle Farina / KC Musicólogo / Ricc Bardellino Okei Flou Freestyle Empoderada Farina Farina/ BSK/ Ricc Okei Flou Freestyle Knockout Cory / Yuneidys Joan Ubiñas “FANTASMA”/ Ricc Okei Flou Freestyle El duelo Cory / Farina Joan Ubiñas “FANTASMA”/ Farina Okei Flou Freestyle Reina vs. leyenda Farina/ Mozart La Para Farina y Musicólogo / Mozart La Para Okei Flou Freestyle

ACERCA DE FARINA:

Farina se ha ganado a la industria de la música latina con sus letras sin disculpas, su voz única, sus raps empoderadores y sus estilos libres impresionantes, sin olvidar sus opciones de moda atrevidas y muy vanguardistas que la han posicionado como una de las artistas femeninas urbanas latinas más destacadas, dando vida a su personaje La Nena Fina. Nacida en Medellín, Colombia, Farina, comenzó su carrera musical en 2005 cuando compitió en “The X-Factor” en Colombia, donde se convirtió en la primera artista femenina en dominar el género latino urbano en su Colombia natal. Al año siguiente, lanzó su primer álbum “Yo Soy Farina”.

En 2011 continuó ganando reconocimiento protagonizando la telenovela Tres Milagros, la serie más vista del año en Colombia por la que recibió dos nominaciones por su papel de “Nikita” en los Premios TVyNovelas en Colombia. Su segundo álbum, “Del Odio Al Amor”, lanzado en 2012, fue una compilación de 12 canciones, todas escritas por Farina a lo largo de su carrera ha logrado éxitos entre los que se destacan: “PumPum” con Ñengo Flow (90 millones de visitas en YouTube) y “Jala Jala” con J Alvarez (10 millones de visitas), junto al ganador de GRAMMY®️ Wyclef Jean, quien se convirtió en su mentor y padrino musical. Produjo varios temas para ella, como “Cassanova”, “Rub a Dub”.

Posteriormente firmó con el sello Roc Nation de Jay-Z y lanzó el sencillo “Mejor Que Yo” (71 millones de visitas) , su conocido freestyle “Fariana” con Blueface (21 millones de reproducciones) y su primer Disco de Oro, “Así Así” con Maluma (66 millones de reproducciones).

La estrella latina, que ha seguido manteniéndose relevante año tras año constantemente en las plataformas de redes sociales como TikTok e Instagram con sus temas como “Las Nenas” y “Trakata”. “Las Nenas” está certificado Platino y tiene más de 100 millones de visitas en YouTube.

Relacionado