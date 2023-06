Caribbean Cinemas hace total remodelación del icónico cine Megaplex-10

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Entre prensa, relacionados e invitados especiales Caribbean Cinemas afirmó este martes su compromiso de ofrecer el mejor entretenimiento en el mejor ambiente con la remodelación del icónico cine Megaplex-10 ubicado en el Centro Comercial Megacentro.

En la actualidad, el grupo Caribbean Cinemas continúa apostando a la industria del entretenimiento y cine en el país, remozando por completo las facilidades del cine Megaplex-10, el cual ya tiene 21 años de abrir sus puertas y ha mantenido un legado en ser la mayor fuente de entretenimiento en Santo Domingo Este siendo uno de los cines de mayor asistencia en todo el país.

La remodelación incluye parte de los nuevos conceptos de las salas premium que hace diferente la experiencia de ir al cine: dos salas en formato CXC las cuales tienen una gigantesca pantalla, sonido Dolby Atmos envolvente con 50 bocinas en toda la sala, proyección de alta definición laser 4K de ultima generación.

Además, todas las salas han cambiado su estructura a tipo stadium con más espacio entre filas con lo cual los clientes podrán disfrutar de una mejora visual, contando también con modernas butacas en piel 100% numeradas para su venta online. El cine también cuenta con un renovado Candy bar, nuevas estaciones y modernos sistema audiovisual, así como un salón de cumpleaños.

De igual forma, Megaplex 10 cuenta con espacios para discapacitados y con funciones de Cine para Todos, que es un concepto de Caribbean Cinemas con tandas especiales en un ambiente apto, diseñado exclusivamente para la audiencia con condiciones diferentes, exhibiendo la película con mayor iluminación, menos volumen y en total libertad de expresarse mientras se exhibe la mima.

La remodelación y diseño estuvo a cargo de la empresa HAGECO, la misma se realizó durante todo el 2023 con una planificación por etapas tomando en cuenta no afectar el servicio al público ya que el cine fue intervenido en su totalidad. Cabe resaltar que los trabajos de esta renovación crearon diversos empleos directos e indirectos, incluyendo los diferentes suplidores que trabajaron en la obra.

Para celebrar esta remodelación Caribbean Cinemas presentó de manera exclusiva la premier de la película Transformers y además ha dispuesto una serie de acciones promocionales a través de sus redes para el público que visita Megaplex -10 gracias a sus aliados: Altice, Franks, Coca Cola, Cortes Hermanos y Colombina.

Esta remodelación se suma a los futuros proyectos que la empresa tiene para seguir brindando una experiencia única a sus clientes.

Durante todo el verano las salas del cine Megaplex-10 recibirá grandes estrenos como Transformers, The Flash, Elemental, The Meg 2, Indiana Jones, Barbie, Misión Imposible 7, Teenage mutant ninja, The Equalizar 3 entre otras películas que en su gran mayoría estarán siendo exhibidas en formato CXC. Para horarios y cartelera pueden visualizar a través de la página web www.caribbeancinemas.com o a través de su aplicación móvil.

