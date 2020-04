Cardiólogo advierte con “medidas tibias” no se van a tener buenos resultados que frenen avance COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cardiólogo e internista doctor Pedro Ureña Velásquez advirtió que con “medidas tibias” no se van a tener buenos resultados resultados en los concerniente a controlar la expansión de coronavirus en la República Dominicana.

Ureña Velásquez quien es especialista en cardiología intervencionista precisó que hay que tomar medidas más enérgicas para que se pueda respetar el distanciamiento social.

El galeno sostuvo que se debe ser más estricto en términos de aislamiento, y aunque se hable de que en el país se ha impuesto una cuarentena, para él realmente no existe tal cuarentena.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el reconocido facultativo puso como ejemplo el hecho de que las personas siguen haciendo sus funciones en las calles, amén de la cantidad de ciudadanos que cada noche son detenidos por violar el toque de queda que rige desde las 5PM hasta las 6AM del día siguiente.

Reconoció que vivimos en un país pobre y que muchas personas de escasos recursos dependen de salir todos los días a las calles para poder obtener su alimentación, porque no es fácil para el que no tiene la facilidad de un delibery que le lleve a la comida a la casa.

“Otra cosa que para mi es muy importante es medida más estricta en término del aislamiento, hemos tenido lo que se llama una cuarentena, pero para mi no es una cuarentena realmente, las personas siguen haciendo sus diligencias en las calles, vemos como se apresa tanto ciudadanos de noche, entonces es una cuarentena que no es cuarentena como tal, y por tanto medidas tibias no van a tener un resultado bueno”, reiteró.

Pedro Ureña favoreció la medida dispuesta por las autoridades que obliga el uso de mascarilla para todos los ciudadanos, sobre todo cuando están en lugares públicos, oficinas públicas y privadas, centros laborales como bancos y supermercados entre otros.

También admitió que desde el gobierno se encaminan esfuerzos junto a otros profesionales y organizaciones de la sociedad civil para incrementar el número de pruebas y la entrega de mascarillas, entre otras iniciativas, con la finalidad de frenar el avance de la pandemia.

Ureña no cree que en el país se vaya a instaurar un toque de queda las 24 horas como han sugerido algunos sectores.

“Personalmente pienso que es muy difícil hacerlo en un país como este, si nosotros no tenemos una estructura de poder llevar asistencia casa por casa, además una familia de seis o siete personas en un barrio marginado en un espacio pequeño, sin alimentación, sin aire acondicionado, con un calor de 38 grados, dos semanas, eso es muy difícil, realmente yo pienso que no es factible“, razonó.

Dijo que se debe establece una metodología donde se le pueda permitir a las personas salir hasta ciertos puntos y periodos, con distanciamiento social y mascarillas.

“Quizás uno o dos días a la semana hacer cuarentena total, por ejemplo los fines de semanas, porque sábado y domingo se pasa por los barrios y te da cuenta que hay mucha juntadera, mucha chercha, no ha llegado conciencia todavía del problema que tenemos, y creo que eso podría ser algo que, de nuevo sugerimos, hay que evaluar, pero aún dos días es muy difícil de implementar en la masa pobre“, argumentó.

Anuncios

Relacionado