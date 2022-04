Cardi B y Offset revelan el nombre de su bebé; muestran su rostro por primera vez

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – Siete meses después de dar a luz, Cardi B usó sus redes sociales para compartir con sus fans las primeras imágenes de su bebé. La cantante con raíces dominicanas también reveló el nombre del hermano menor de Kulture.

El pasado jueves, la estrella de 29 años y su esposo Offset anunciaron que su hijo de 7 meses lleva el nombre de “Wave Set Cephus. La intérprete dio a conocer el inusual nombre del bebé junto a una serie de imágenes en las que Wave aparece usando un trajecito azul con una impresionante cadena de diamantes con la forma de una ola.

El orgulloso padre también compartió las fotos en su cuenta. “WAVE SET CEPHUS,” comentó Offset junto a la imagen de su bebé, quien luce el llamativo collar.

Cardi también reveló que fue Offset quien tuvo la idea de llamar así a su hijo. “Cuando Set sugirió Wave, ¡me quedé encantada! ¡Ese tenía que ser su nombre!” escribió en Twitter.

When Set suggested Wave, I was sold! THAT HAD TO BE HIS NAME ! pic.twitter.com/dbZswOd3kr

— Cardi B (@iamcardib) April 15, 2022