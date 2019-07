Cardi B se ve obligada a suspender concierto por “amenaza no verificada”

EL NUEVO DIARIO, INDIANÁPOLIS.- La cantante de origen dominicano Cardi B canceló una presentación que tenía pautada para anoche en Indianápolis en el estado de Indiana porque recibió una “amenaza no verificada”, según revelaron hoy autoridades policiales.

La Policía de esa ciudad confirmó en su cuenta Twitter que había programado un concierto en Bankers Life y que fueron notificados de una “amenaza no verificada” en contra de la artista.

“Esta noche, había un concierto programado en Bankers Life. Fuimos notificados de una amenaza no verificada para el artista y el artista canceló el concierto de esta noche: no existe una amenaza inmediata para la seguridad pública, este no es un incidente activo. La investigación continúa en curso”, expresa el mensaje policial.

La popular intérprete de El Bronx también se refirió al incidente a través de sus redes sociales, donde aprovechó para pedir disculpas a sus fans.

Dear Indiana people I’m so sorry for today .I will like to let you know I was at the venue I was even rehearsing a new move I been excited to do on my show. Unfortunately there was a security threat that is currently under investigation right now. My safety and your safety first. pic.twitter.com/4glELemzYY

— iamcardib (@iamcardib) July 31, 2019