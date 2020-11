Cardi B se disculpa ante las críticas por posar como una diosa hindú

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- La rapera de origen dominicano Cardi B se disculpó con sus fanáticos tras posar como la diosa hindú Durga en una sesión de fotos para promocionar su nueva colaboración con Reebok Footwear.

La intérprete de “Bodak Yellow” aseguró que pensó que con la temática de las fotografías rendiría un homenaje y una muestra de respeto.

Ante la avalancha de comentarios negativos que la acusaban de apropiación cultural y ofensa, Belcalis Almánzar, nombre de pila del artista, se disculpó y explicó el motivo de la sesión de fotos manifestando que le habían dicho que “representaría a una diosa que representa la fuerza, la feminidad y la liberación. Y eso es algo que me encanta”.

“Pensé que era una muestra de respeto, pero si la gente piensa que estoy ofendiendo su cultura o religión, quiero decir que lo siento. Esa no era mi intención. No me gusta faltarle el respeto a la religión de nadie. No me gustaría que la gente ofendiera mi religión”, añadió la artista.

Asimismo, le aseguró a sus seguidores que a pesar de que no puede cambiar el pasado, investigará para ocasiones futuras.

Reebok Footwear también aprovechó el momento para emitir una disculpa a la revista People, por las ofensas que había generado la fotografía, alegando que su intención era mostrar a una mujer poderosa.

“Una de las imágenes estaba destinada a rendir homenaje a la diosa hindú Durga y nuestra intención era mostrar a una mujer poderosa. Sin embargo, nos damos cuenta de que no teníamos en cuenta ciertas perspectivas culturales y religiosas y cómo esto podría percibirse como profundamente ofensivo”.

Y concluían manifestando que “Asumimos toda la responsabilidad por este descuido y nos disculpamos. Es importante que aprendamos de este ejemplo y seamos sensibles a este tipo de imágenes religiosas cuando se produzcan discusiones creativas en el futuro”.