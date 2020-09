Cardi B revela los motivos de la separación de Offset

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EEUU. La rapera de origen dominicano Cardi B reveló las razones por las que decidió separarse del también rapero Offset y aseguró que esta decisión, como muchos alegan, no tiene “nada que ver con la infidelidad”.

El medio estadounidense People informó que la infidelidad de Offset, que se rumoreaba desde hacía mucho tiempo, quizás habría jugado un papel importante en la decisión, pero de acuerdo con el referido medio, la intérprete de “Bodak Yellow” pasó por alto las indiscreciones de su esposo a lo largo de la relación por el bien de su hija de dos años, Kulture Kiari Cephus.

El pasado viernes, la rapera realizó un vídeo en vivo a través de su cuenta de Instagram y decidió poner los punto claros respecto al tema, compartiendo un mensaje de voz con sus fanáticos. Aseguró que “la razón de mi divorcio no es por nada de esa mierda de antes. No es por la infidelidad”. Agregó: “Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que las cosas ya no son lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme”.

Cardi también aprovechó la exposición de su vídeo en vivo para indicarle a sus fanáticos que “no pasó nada loco fuera de este mundo, a veces la gente realmente se distancia. He estado con este hombre durante cuatro años. Tengo una hija con este hombre, tengo un hogar con este hombre. Simplemente estás cansado de las discusiones y las acumulaciones. A veces te cansas. Y antes de que suceda algo malo, antes de que te dejen o te engañen, a veces solo quieres irte. ¿Qué tiene de malo eso?”, concluyó.

Adicionalmente, el medio E! News explicó que la falta de confianza de la pareja dentro de su relación no habría funcionado para su beneficio en el futuro.