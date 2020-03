Cardi B llama cara de batata a Mía Cepeda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO:-La presentador@ Mía Cepeda, durante una entrevista en el programa semanal de variedades Vale por Tr3s, dijo que la rapera de origen dominicano Cardi B “Fue prostituta, bailarina oculta, drogadicta, y hoy es doña Cardi B”, esto al hacer una comparación a modo de chiste del pasado oscuro del humorista Manolo Ozuna, uno de los conductores de la entrevista. Cepeda agregó también, que en los medios hay muchos casos así, en que después que alguien del medio llega a tener cierta popularidad todo su pasado se olvida.

La reacción de @iamcardib no se hizo esperar, le respondió lo siguiente a @miacepeda a través de su cuenta de instagram lo siguiente, “Yo nunca fui prostituta y nunca he usado droga. Si fui bailarina y nunca lo he ocultado, cara de batata”. A lo que Mía Cepeda respondió, “Yo nunca he negado que tengo la cara como una batata, acompañando dicha respuesta con dos emojis.

