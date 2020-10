Cardi B confirma que volvió con Offset

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- La rapera de origen dominicano, Cardi B, confirmó lo que era evidente para muchos a raíz de las fotografías y videos que circularon en medios sociales el fin de semana, volvió con su esposo Offset y lo hizo por una razón muy conocida.

Sus declaraciones surgieron a través de un video en vivo que realizó la artista en su cuenta de Instagram. La intérprete de “WAP” negó que su decisión se deba a que busca atención, en cambio es solo que es una “pe**a loca que no puede decidirse”.

La artista declaró que un día está feliz, al día siguiente quiere golpearlo y que luego comienza a extrañarlo de nuevo.

Belcalis Almánzar, nombre de pila de la artista, también explicó que detrás de su decisión hay un motivo sexual, y lo dijo sin rodeos: “Es realmente difícil no tener pol*as.

Cardi B agregó que “Es difícil no hablar con tu mejor amigo. Es realmente difícil no hablar con tu mejor amigo”.

Se recuerda que hace algunas semanas la artista dio la noticia de que había sometido el divorcio para separarse de su pareja. La rapera realizó un vídeo en vivo a través de su cuenta de Instagram y decidió poner los punto claros respecto al tema, compartiendo un mensaje de voz con sus fanáticos.

Aseguró que “la razón de mi divorcio no es por nada de esa mierda de antes. No es por la infidelidad”. Agregó: “Me cansé de discutir. Me cansé de no ver las cosas cara a cara. Cuando sientes que las cosas ya no son lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme”.