Caras del discurso Abinader

Todos los renglones de la vida nacional colapsaron con la pandemia del Covid 19. Se quiere impulsar un reordenamiento de la situación, pero todavía la economía marcha con lentitud ya duras penas se empieza a dar pasos hacia la normalidad.

En su discurso de la Independencia, el presidente Luis Abinader identificó áreas donde en el pasado año el gobierno obtuvo grandes éxitos. Asimismo, presentó su perspectiva a futuro con la seguridad de que la coyuntura será favorable al desarrollo nacional.

Hay áreas donde indiscutiblemente se lograron éxitos como la agropecuaria, la lucha contra la pandemia, la inseguridad ciudadana y el turismo, pero se quedaron estancadas una política de creación de empleos, reducir la pobreza y una acción de concertación y diálogo para abordar la crisis nacional.

En perspectivas para los próximos doce meses, el futuro se ve gris. La situación internacional presagia que se profundizará la crisis nacional. La guerra entre Rusia y Ucrania luce como el primer paso de una Tercera Guerra Mundial.

Los enfrentamientos militares pueden estar centralizados en Ucrania, pero los efectos económicos se volatizan por todo el mundo, en lo que se podría interpretar como la primera guerra económica mundial. En ese panorama, las naciones pobres, dependientes de las grandes potencias, van a sufrir los efectos colaterales de modo asfixiantes.

El presidente Abinader destacó en su discurso el avance del turismo, pero es bueno destacar que viene de Rusia uno de los principales mercados que tiene la República Dominicana en el área turística. La guerra en Ucrania evitará durante largo tiempo la normalidad del flujo turístico entre Rusia y República Dominicana.

A lo largo de Europa, las sanciones económicas, las rivalidades y los mercados cerrados, también reducirán la llegada de turistas, que en este año va a tener una prueba en su expansión. En Estados Unidos se amplía la brecha de la inflación y el desempleo, por lo que no se puede predecir en estos momentos como estará el mercado de visitantes.

Pero esa crisis internacional, también va a perjudicar el sector agropecuario, que es el más pujante del país. En dos años de lucha contra la pandemia no ha faltado el abastecimiento de comestibles en los supermercados, mercados y colmados, a pesar de que nadie ha controlado el agiotismo y la especulación.

El discurso no penetró en los efectos demoledores que para el país tendrá está luchando de las grandes potencias. Hay que preparar, que lo peor está por venir. Que la demoledora explosión económica no nos encuentre durmiendo. ¡Ay!, se me acabó la tinta.

Por Manuel Hernández Villeta

Relacionado