Captan en video al actor Andrés Castillo supuestamente comprando cocaína

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un hombre no identificado que dice ser conductor de Uber captó en video y audio al actor Andrés Castillo, quien ha sido centro de un escándalo por acuso a una menor, aparentemente embriagado y comprando supuestamente cocaína en un establecimiento ubicado en el Distrito Nacional.

El audiovisual fue publicado por el abogado Carlos Rubio en su cuenta de Twitter.

En el inicio del mismo se ve al actor tomándose fotos con una joven en la avenida Anacaona, para luego alardear de ello, de su fama y de sus bienes con el conductor.

“¿Loco tu sabes lo que a mi me gusta? que crucen la m****** f***** highway de la Anacaona a decirme que quiere una foto con Adrés Castillo, ¿tu sabes lo que me gusta? que baje el guardaespalda y que se tenga que parar ahí porque el tiguere es el guardaespalda de nosotros, pero ese el hermanito chiquito, no no, cancela esa mierda (viaje de Uber), tenemos que buscar perico (cocaína)”, manifestó Castillo al conversar con el conductor.

El supuesto taxi de Uber captó al actor entrar a un establecimiento que parece ser un colmado cerca de un reconocido hotel en la Sarasota, allí mismo, el conducto que estaba bromeando se sorprendió y dijo que: “A Pues es verdad que venden perico (cocaína) para allá dentro mira, lo mandaron para atrás, para que tu veas mira eso es aquí en la Sarasota… vino aquí disque dame 200 pesos en efectivo d***** ¿cómo yo voy a sacar esos cuartos? mira la cédula”.

Tras mostrar la cédula de identidad de Andrés Alberto Castillo Planas, los dos celulares, llaves y hasta un vaso del actor, el conductor grabó a Castillo salir del comercio en cuestión presuntamente bajo los efectos de la sustancia y hablando con voz estropajosa.

Se recuerda que Andrés Castillo se encuentra en medio de un juicio de fondo tras ser acusado de incurrir en acoso y coacción en perjuicio de una adolescente de 14 años de edad, al invitarla en horas de la noche, sin el consentimiento de sus padres, a un supuesto casting de una película que produciría. Hecho que fue dado a conocer por la periodista Alicia Ortega en su programa de investigación «El Informe».

