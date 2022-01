Captan a Djokovic con la mascarilla colgando de una oreja en avión al ser deportado de Australia

EL NUEVO DIARIO, AUSTRALIA. – El tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, fue fotografiado en el avión que lo llevaba de regreso a Serbia con la mascarilla colgando de una oreja mientras leía un libro, luego de ser deportado de Australia por no cumplir con los requisitos de vacunación del país oceánico.

“Nueva regla. No tienes que usar una máscara cuando estás leyendo o comiendo en el avión”, escribió el usuario que compartió la fotografía en su cuenta de Twitter.

La popularidad de Djokovic se ha visto muy afectada por su actitud frente al coronavirus y por su decisión de no vacunarse, que lo han convertido en un símbolo de los antivacunas y negacionistas frente al Covid-19.

Djokovic abandonó Australia el pasado domingo, luego de que el Tribunal Federal del país emitiera su dictamen final, que volvió a cancelar el visado del deportista.

Actualmente se encuentra en la capital de Serbia, Belgrado, donde fue recibido por una multitud de seguidores, según explicó el periódico RT.

New rule. You don’t have to wear a mask when you’re reading or eating on the plane. #Djokovich #djokovic #Lacoste #Djokovid #NovakDjokovic #NoVaxDjoCovid pic.twitter.com/ervMWhVBNv

— King of Malibu (@extrajohntra) January 17, 2022