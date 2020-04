Cápsulas para Sobrevivir en Cuarentena: La hora de la verdad

Solos. Cada uno de los países del mundo está solo. Si algo ha demostrado esta pandemia es que no existe solidaridad en la narrativa de lo global, y que en la misma, los líderes se han demostrado obsoletos. Es este un mundo que se está quedando sin abuelos y que carece de liderazgos creíbles. Estamos solos, en esencial soledad.

Para quienes aseguran que después de la pandemia del Covid-19 nada será lo mismo, pienso que debería ser más que evidente que la manera de hacer política, y los liderazgos como los conocemos, han de ser de las primeras cosas que se verán compelidas a cambiar.

Acuartelados, tras sus mascarillas y frente a las pantallas, los hasta ahora actores más relevantes de las coyunturas vinculantes, hoy desde sus cuarentena parecen solamente espectadores del ajedrez macabro que, como en una película de Bergman, juegan la vida y la muerte en este planeta detenido.

Es cierto que se han unido coyunturalmente a través de sus organismos y asociaciones internacionales, que hoy nos parecen entelequias pero que no lo han sido cuando a través de ellas se han puesto muy rápido de acuerdo para invadir, intervenir, imponer sanciones, bloquear, condenar, bombardear, etc. Esos mismos actores, esos mismos países, no han logrado ni siquiera acercarse a un consenso cuando la causa global más desesperada los ha convocado.

Vivimos un momento abrumadoramente transparente, perceptible y evidenciado en millones y millones de pantallas donde rotan incesantes y en tiempo real las historias de Instagram y Facebook, las microfilosofías y microteorías políticas de Twitter, el absurdo microrelato donde la espantosa ausencia de líderes y la falta de profundidad de las y los influencers, visto todo esto desde el escenario pandémico, descubren la obscenidad que subyace en toda esta cultura solitaria, individualista, masturbatoria y light.

Habitamos un mundo extraordinariamente conectado y tecnologizado que se olvidó, por ejemplo, de la importancia de la ciencia, y de que ésta no puede aprenderse en un tutorial de Youtube. Que no previó un escenario como este en el que ahora agonizamos, más allá de las películas de Hollywood y de los apocalipsis zombis. Que increíblemente no estaba preparado.

Esta pandemia ha develado el secreto que han querido guardar los organismos y las burocracias del mundo: que todos los países están verdaderamente solos en un escenario global desestructurado. Un escenario donde la cultura que ha fundado el neoliberalismo es la de sacar provecho de todo y que cada cual hale para su banda a la hora de la verdad.

Organismos y comunidades internacionales políticas, económicas, humanitarias; cónclaves, foros, uniones, alianzas, no funcionan en tiempos de pandemia.

Llámense Unión Europea, ONU, OEA, SELA, CELAC, OTAN, G20, etc., o como sea, de todo tipo de incumbencias y desde cualquier geografía, incluyendo esas a las que más compete esta crisis como la OMS, no han logrado articular siquiera un borrador que puntualice estrategias comunes, no solamente con el fin de viabilizar la cooperación y la solidaridad necesarias para vencer la crisis de salud mundial, sino para enfrentar las catástrofes y los desafíos a partir de ésta: la crisis económica, política, social que se nos viene encima.

El individualismo de los británicos es el único con nombre y apellido, pero en el escenario global cada país tiene su brexit en tiempos del coronavirus.

En esta hora de la verdad se demuestra que, para nada que beneficie al mundo como tal, a la humanidad entera y al planeta que es su hogar, los dueños y los jefes han logrado nunca ponerse de acuerdo. Si así fuera, el plástico, por ejemplo, ya no se estaría fabricando (pero esa es otra historia que muy pronto, los que queden y con lo que quede, se tendrán que replantear).

Y en esta hora de la verdad China, donde empezó la tragedia, miente; está mintiendo sistemáticamente desde antes de diciembre del 2019, y al mentir sobre eventos definitivos como el momento real en que apareció el virus, medidas, cifras, proyecciones, tratamientos, le robó al resto del mundo un segundo eterno de iluminación.

Estados Unidos, que ha venido perdiendo desfachatada y sistemáticamente su liderazgo y su hegemonía imperial, también miente, también siempre ha mentido y lo mejor sería que así fuera, porque si no, todo lo que se ha gastado ese país (vidas, dinero, bienes, reputaciones) en inteligencia y en defensa desde la guerra fría hasta los ataques del 9/11, ha sido en vano, se ha ido directo a la basura. No se enteraron de nada. Han estado tan perdidos como posiblemente lo esté un nuevo período para Donald Trump, a quien ya su prensa más creíble y respetada, y en particular la del DC (el emblemático Washington Post), curándose en salud lo está considerando el presidente más incompetente de la historia norteamericana.

Rusia miente; Putin hasta el nombre le cambia a su cuarententa para mentir mejor. Japón miente, Corea miente, Alemania miente. Se mienten unos a otros en sus distintas narrativas, y de manera acelerada se van dejando solos y nos van dejando solos y enfermos y muriendo, transparentando lo que son realmente en el escenario más imposible de imaginarse solamente cinco meses atrás.

¿Cómo creer en nada ni en nadie si la misma OMS, que demanda se hagan pruebas y más pruebas y más pruebas como la única solución posible antes de conseguir una vacuna para el COVID19, no solamente declaró tarde la pandemia, sino que no ha planteado ninguna estrategia ni para conseguir esas pruebas ni para implementarlas?

Lo que han determinado las políticas y protocolos de emergencia frente a esta crisis, es la apuesta que nadie enfrenta con convicción ni certeza: salud o economía. Y es esta dicotomía la que abre todas las brechas para que el coronavirus gane, como está ganando, todas las batallas en esta guerra mundial.

Localmente (ay localmente!), vivimos un reflejo de lo que a la hora de la verdad es este “mundo mundial”.

Los viejos líderes se disputan las ayudas humanitarias en un proselitismo asqueroso y la gran mayoría se muere de hambre y se come su fe. Y es que ¿cómo creer en nada ni en nadie, si en la República Dominicana la corrupción es tan putrefactamente sistémica que se negocia hasta con las ayudas posibles a niños y niñas en extrema pobreza durante el estado de emergencia? Sencillamente porque aquí todo es nada y nada se llama siempre impunidad. Pero ese también es otro tema.

Las grandes crisis de la humanidad han sido portentosas escuelas, y a través de ellas se ha aprendido de todo. Esta no será distinta. Traerá miles de avances científicos y la posibilidad de cambiar muchos paradigmas. Pero si no aprendemos a ver las grietas por las que se ha colado el horror en estos cuatro meses, que son mucho más profundas que las puertas de una casa o los aeropuertos y puertos cerrados en el mundo, no podremos enfrentar lo que viene, en un planeta sin líderes ni solidaridad.

Es cierto que muchos y muchas, a nivel individual, sacan y dan lo mejor de sí mismos en estas coyunturas, pero también se hacen más que evidentes la gran deshumanización, el enorme individualismo y crueldad que hemos cultivado como humanidad. Y las inmensas, terribles desigualdades que han convertido la vida en un infierno para la mayoría de los habitantes del planeta, mientras la minoría de Instagram de lo único que puede realmente quejarse es de aburrirse en sus casas, donde no faltan ni los alimentos, ni los medicamentos, ni los desinfectantes, ni la entretención, ni el agua para lavarse un millón de veces al día las manos compulsivamente. Porque el #quedateencasa, que quede claro, no es lo mismo para quien tiene efectivamente una casa que para quien vive en un callejón, en una cuartería, o en la calle. Definitivamente no.

La única posibilidad de enfrentar esta desgracia y sus secuelas, sea cuando sea y sean cuáles sean, se encuentra sin dudas en una solidaridad que no existe en el mundo, que no existe en la narrativa global; con la ayuda de liderazgos que tampoco existen y que no se manifiestan. ¿Cómo nivelar esa curva indispensable, la de hacer sentido, en medio de tanta indefensión y de tanta soledad?

Sería bueno y urgente que nos lo planteáramos. Porque creo que ha llegado la hora de la verdad.

Por Martha Rivera-Garrido

Sobre la autora: Es dominicana, poeta, narradora, ensayista y articulista de opinión. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y es reconocida internacionalmente, en numerosos idiomas, tanto por sus libros como por su presencia constante en el Internet y en sus redes sociales. riveragarridomartha@gmail.com

