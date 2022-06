Capitán de selección española: “Eric va a seguir igual”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, GINEBRA.- Sergio Busquets, capitán de la selección española, afirmó este miércoles que a su compañero Eric García no le afectan las críticas que recibe y que “va a seguir igual”, y señaló que todo es fruto de la necesidad del mundo del fútbol de “crear debates”.

“Conociendo a Eric, va a seguir igual, es una persona muy tranquila que lo que le importa es lo que pasa dentro del vestuario y del terreno de juego. Solo puedo hablar bien de él. De cómo es, cómo se toma las cosas, siempre atento, escuchando, profesional, es el primero en cumplir en todo. Un gran jugador y gran compañero”, destacó del defensa del Barcelona en rueda de prensa.

“Es el proceso de estar en una selección y un club top, tener mucha repercusión. Esto es fútbol y hay que crear debates, le ha tocado a él e independientemente de eso todos tenemos que mejorar”, añadió.

Busquets no dio posibilidades al regreso de Gerard Piqué, de quien dijo que en ningún momento se ha pronunciado públicamente para ser seleccionable por Luis Enrique tras anunciar su adiós: “Es una cosa que tiene que decidir él y cuando lo haga será uno más para entrar en las listas y que decida el seleccionador si viene o no. Primero Gerard se tendría que posicionar, que de momento no lo ha hecho”.

En el final de una temporada cargada de partidos, el capitán de la selección pidió cordura en el calendario: “Cada vez hay más partidos y quieren hacer más competiciones, se ha propuesto un Mundial cada dos años, otro Mundial de clubes con más equipos. Nos gustaría que todo fuera como antes, con un calendario con más responsabilidad por parte de todos y pensar en lo mejor, independientemente del número”.

Entre los elogios a Gavi, Busquets puso freno con su compañero y aseguró que “tiene mucho que aprender”, tras explicar que no es perfil de la cantera del Barcelona. “Poco a poco irá evolucionando como jugador y persona porque es muy joven”, agregó.

“Independientemente de que lleve unos años en La Masia todavía le falta mucho, no sé si porque no le han inculcado del todo o porque es joven, le falta el juego de posición que muchas veces hemos hecho y que intentamos hacer. Todavía tiene que aprender mucho y coger muchos conocimientos”, opinó.

Por último, se mostró esperanzado sobre las posibilidades de España en el Mundial de Catar: “Somos un grupo bastante joven pero que hemos tenido buenas experiencias en poco tiempo como la Eurocopa o la Liga de Naciones ante equipos grandes. Hemos sido muy buen equipo, sólido y compacto, difícil de ganar, es verdad que nos ha faltado ese acierto en algún momento para ganar algún partido con la tranquilidad que merecíamos”.

“En las anteriores generaciones teníamos mucha más calidad individual pero eramos un equipo menos solido y trabajado. Va a depender del momento, de pequeños detalles y jugadores que puedan venir o no”, sentenció.

