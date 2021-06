Capgefi, entidad que forma servidores públicos sobre como administrar los recursos del Estado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (Capgefi), es la escuela del Ministerio de Hacienda, y tiene como propósito fundamental capacitar los recursos humanos que se involucran en la administración financiera del Estado.

Así lo explicó este viernes el director de Capgefi, Juan José Disla, quien agregó que su oferta académica está fundamentada en tres grandes niveles de capacitación y adecuada a las necesidades que exige la realidad dominicana.

“Nuestro papel fundamental es que ese servidor público, ese recurso humano que entra nuevo conozca lo que es el área de Hacienda, y así comience a socializar y a empoderarse de una serie de recursos que se le ponen en sus manos para que puedan bien ejecutar y administrar lo que son los presupuestos del Estado”, explicó Disla durante una visita de cortesía a Persio Maldonado Sánchez, director de El Nuevo Diario.

El funcionario explicó que el procedimiento que generalmente utilizan para implementar sus capacitaciones se deriva de un levantamiento previo del diagnóstico de necesidades que tienen las entidades del Estado, tanto en el Gobierno central como las instituciones descentralizadas, así como las empresas privadas.

Agregó que a partir de esos conocimientos construyen la programación regular que luego ponen en prácticas en los talleres técnicos.

“De igual manera, estamos en condiciones también de responder a aquellas necesidades imprevistas, como son las actualizaciones y otras situaciones que se presentan para que los funcionarios estén actualizados”, manifestó.

Cátedra Ivelisse Prats Ramírez

Disla reveló que en la primera reunión sostenida por el consejo superior de la entidad que preside, en la nueva gestión, logró que se aprobara la catedra doña Ivelisse Prats Ramírez, destacada profesora dominicana ya fallecida, con la intención de destacar esas personalidades que son dignos de imitación.

Destacó que con esto se honra al dominicano humilde, que viene de abajo, “que llegaron a ser profesionales intelectuales y que jamás algo incorrecto que hicieran y que riñera contra la moral”.

Agregó que con dicha cátedra se busca llevarle ese modelo a la juventud a los fines de decirle que en República Dominicana se puede crecer en una función pública sin que necesariamente la persona vaya a servirse, “sino que vaya a servir a su país”.

Disla entiende que en la medida en que un funcionario se maneja como lo estipulan las normas vigentes es sinónimo de que los recursos que se capten al final serán destinados de manera justa y equitativa.

Abinader manda señales claras contra los que incurran en irregulares

Durante su visita, Disla también abordó el tema de aquellos funcionarios que incurren en actos de irregularidades, destacando que el presidente Luis Abinader ha dado señales claras de lo que pasará con ellos.

“Debo decir que el que ha intentado actuar fuera de esa prédica, sin necesariamente condenarlo como culpable, ha tenido una consecuencia en lo inmediato, ese es el mensaje que el presidente está llevando”, sostuvo Disla.

Recalcó que como muestra de esto están los casos presentados en los medios de comunicación que involucra a figura que se consideraban “vacas sagradas”, sin embargo, han sido apartados del poder.

“Es que el guía, el timón (Luis Abinader), está llevando un mensaje claro, para que sean operativas esas resoluciones, ese marco jurídico en el que nosotros nos estamos manejando”, argumentó.

Sostuvo que “tenemos un profesor, un instructor dirigiendo los asuntos del Estado mandando señales claras de a qué fue que vinimos los funcionarios al Estado”.

En ese tenor, recordó que todo el que ha intentado desviarse de esas directrices ha sido apartado “sin titubeo” de su cargo, sin esperar la decisión de un tribunal.

Disla dijo que precisamente esto es lo que quiera la sociedad, que se actúe con ejemplo, y recordó que el propio presidente ha dicho “usted puede ser mi amigo, pero no es mi aliado para estas cosas”.

Oficial de cumplimiento

Con respecto a la nueva figura Oficial de Cumplimiento, la cual estará presente en cada Ministerio, Disla reveló que al Capgefi le tocará capacitar al personal que se requerirá para su implementación al tiempo de resaltar la importancia de esta.

Explicó que esta figura buscar participar en todos los procesos de licitación con el propósito de que se respete el proceso desde el sobre A hasta el B.

“Entonces cuál es el papeo de nosotros como institución, que cada funcionario que tiene que ver con ese proceso de compras y contrataciones vaya con nosotros y haga desde una inducción hasta talleres técnicos que se llevan desde 180 a 200 horas para que aprenda cómo es que eso debe hacerse, cómo van a garantizar los intereses de los oferentes y cómo logran combinar el precio, junto con la calidad”, explicó Disla.

Añadió que este es un nuevo elemento fundamental, a sabiendas de que estará en todas las instituciones.

Tecnología en el proceso de transparencia

Tras ser cuestionado sobre el papel que juega la tecnología en el proceso de transparencia de las instituciones públicas, el funcionario dijo que esta ha resultado fundamental.

Sostuvo que actualmente el Gobierno hace todo el empeño por utilizarla a su máxima expresión, pero reconoce que, en algunos casos, como el de la institución que dirige, hay algunas limitaciones por asunto de presupuestos.

“Ahora, hay que hacer el esfuerzo, la diligencia, para que las instituciones públicas puedan montar esas plataformas fundamentales para que el Estado pueda servir en tiempo récord y de manera oportuna un servicio a la ciudadanía”, manifestó.

Empleados que no se vacunen serán enviados a su casa

Al abordar el tema de la vacunación en los empleados, Disla dijo que lo primero que hizo en la entidad que representa fue reunirse con los directores departamentales, con los acordaron concienciar a los empleados de que se vacunaran contra el virus.

Sostuvo que el que no obtempere a esta petición tendrá que irse a su casa, aunque no será cancelado.

“La última medida, que ya la tomamos, no es que la vamos a tomar, es que el que no se haya vacunado lo vamos a mandar a su casa. Quédese en su casa infectando y haciéndole daño, empezando por lo suyo”.

Aclaró que estos se irán con disfrute de sueldo y que toma la decisión aprovechando la facilidad que le da el Ministerio de Administración Pública de que una parte de los empleados trabajen bajo la modalidad del teletrabajo.

“Después que regresen entonces vamos a hablar, porque no puede ser, Persio, que una gente caprichosamente diga no me voy a vacunar cuando el mundo entero está pidiendo eso”, agregó.

Más sobre el Capgefi

El Capgefi surge a partir de la promulgación de la Ley 494-06.

La importancia alcanzada por el centro en la historia de la Hacienda Pública dominicana, radica en la calidad y de la formación que presta a los funcionarios y otro personal al servicio de la administración financiera.

Todo esto, acompañado de un estricto sistema de evaluación y un alto perfil de sus facilitadores, quienes, en su mayoría, son los técnicos de las instituciones rectoras de las finanzas públicas.

Tiene por objetivo cubrir los requisitos de las instituciones en cuanto a la actualización de conocimientos de sus funcionarios y las que éstos mismos manifiestan.

Este centro supera anualmente los diez mil egresados, quienes, tras concluir los distintos programas académicos adquieren una visión holística de los fundamentos que componen la administración financiera gubernamental y están capacitados para mejor manejo de sus funciones. De acuerdo al centro, esto favorece una administración pública más eficiente, ética y transparente.

