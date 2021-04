Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les prosiga bendiciendo a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: “Capacidad y autoridad para castigar de parte de Dios”, esperando les sea de orientación, edificación y enseñanza.

Bien, comenzamos diciendo, que capacidad es el conjunto de recursos que se posee para desempeñar una función adecuadamente; autoridad es la facultad que se tiene de mandar o gobernar personas y castigo es la pena o sanción, que se impone a quien ha violado reglas o perjudicado a los demás.

En este mismo orden de enseñanza, Dios ha dado autoridad y capacidad a las personas para castigar en algún momento en la vida, directa e indirectamente, de manera consciente o inconscientemente y queremos detallárselo a luz de la Biblia, por hechos ocurridos y que ocurrirán en este mundo y en la sociedad de cada nación en particular en la historia de la humanidad.

En primer lugar, los padres como autoridad del hogar tienen el deber, la facultad y el derecho y/o autoridad para castigar a sus hijos cuando éstos les desobedecen o infringen las reglas de convivencias pacíficas y de respecto y Dios es quien lo ha establecido, según la citas bíblicas:

“Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”, Éxodo 20:12.”

“Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte”, Proverbios 19:18

“No escatimes la disciplina del niño; aunque lo castigues con vara, no morirá”, Proverbios 23:13.

“Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma”, Proverbios 29:17

“Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre”; Proverbios 1:8

En segundo lugar, las autoridades civiles, judiciales y/o militares también tienen la facultad, la legalidad para poner orden en la sociedad, cuando hay quienes perjudican a los demás con su mala conducta, por estos las penas y castigos económicos y privación de libertad, y más, según citas bíblicas:

“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra, Romanos 13: 1 al 7.

En tercer lugar, en la iglesia también Dios ha delegado facultad y autoridad para castigar cualquier indisciplina de los miembros de la misma, no con cárcel y dolor físico, pero sí emocional, con expulsión si es muy grave, con reprensión, con consejería, con disciplina de observación hasta haber cambio, no dándole participación en los cultos desde el púlpito, etc., según citas bíblicas:

“Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él, para que se avergüence”, 2 Tesalonicenses 3:14.

“Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas; si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no {te} escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia; y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos”, Mateo 18:15-17

“Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado”, Gálatas 6:1.

“Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado”, 1 Corintios 5:13.

Ahora bien, el tema es capacidad y autoridad para castigar; en el Antiguo Testamento Dios delegó y otorgó poder natural y sobrenatural a los profetas a quienes comisionaba con la finalidad de corregir y disciplinar y hasta libertar con diversas formas de castigo para lograr su objetivo en la sociedad del momento, dentro y fuera de su pueblo Israel y podemos mencionarles unos cuantos de estos profetas, entre ellos Moisés con las 10 plagas, David, quien derrotó a Goliat y muchos de los pueblos aledaños circunvecinos a Israel, enemigos de Dios y de su pueblo, el profeta Elías que cerró el cielo para que no lloviera e hizo descender fuego del cielo por orden divina, dando muerte a gente que no temía a Dios, igualmente a Sansón, etc., etc., Citas bíblicas: Libro de Éxodo, Libro 1ro. Samuel, Jueces y 1ro. y 2do. Libro de Reyes…Desde luego después de Cristo, Dios no ha dado este poder sobrenatural a ningún siervo de él, para castigar a sus semejantes.

Mis queridos hermanos y amigos, en estos últimos tiempos Dios no ha levantado un profeta que castigue directamente con poder divino a los rebeldes a sus normas, sean reglas hogareñas, sociales o espirituales, porque hoy en día está la función de los padres, las autoridades civiles, judiciales y militares y la autoridad de la iglesia, cada uno en sus respectivas áreas.

Por otro lado, cuando los padres, las autoridades civiles, judiciales y militares y aún las mismas autoridades eclesiásticas o de la iglesia comienzan abandonar su rol en la sociedad en masa, de manera intercontinental, cometiendo ellos mismos hechos que necesitan ser disciplinados y corregidos, entonces Dios interviene directamente usando la naturaleza como medio de castigos para que entendamos que vamos en vía contraria con Dios, de ahí las plagas, los huracanes, los temblores de tierra, los tornados, los volcanes, las sequías, las inundaciones, etc., etc., claro si usted no cree esto tendría que buscar otra explicación o borrar los datos de la Biblia y la historia de la humanidad. Deuteronomio capítulo 28.

Hermanos y amigos, el objetivo de este mensaje bíblico es tener presente que si las autoridades (senadores y diputados) deciden aprobar y legalizar todas las cosas que Dios prohíbe en su palabra y sus mandamientos, entonces Dios como autoridad divina superior a la autoridad humana intervendrá con disciplina, con castigos, con juicios como hizo con Sodoma y Gomorra, o como hizo en los días de Noé, con el diluvio, e intervendrá en la historia humana cuando se desvíen de las normas de buenas conducta moral, social y espiritual. ¿Si o no?

Mis queridos hermanos y amigos, para el tiempo final antes del retorno visible del Señor Jesucristo y sus ángeles, Dios permitirá dos predicadores con autoridad divina y poder sobrenatural para castigar y herir a las naciones cuantas veces quieran con plagas, sequías y señales sobrenaturales como testimonio para las naciones, los cuales cuando terminen su trabajo el líder del momento los matará (la bestia), pero Dios para dar oportunidad de arrepentimiento a la humanidad los levantará, desde luego no entenderán, ni aprovecharán, en virtud de que las mismas autoridades se descarriarán, dejarán de cumplir su rol…

“Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará”, Apocalipsis 11: 3 al 7

¿Sabía usted que, si legalizan el aborto, después querrán que se legalice el matrimonio homosexual, el consumo de marihuana, la adopción de menores por parte de los homosexuales, y quien sabe que más?

¿Creed usted que la ONU y su liderazgo mundial podría librarnos de los huracanes, terremotos, tsunami, tornados y cualquier otro castigo de Dios por legalizar el aborto como ellos sugieren?

¿Si los senadores y diputados aprueban y legalizan el consumo de marihuana y Dios nos castiga por esta corrupción con una sequía o una inundación por lluvia excesiva, podrán ellos impedirlo?

¿Cree que si las autoridades terrenales se descarrían y comienzan a aprobar todo lo que Dios prohíbe, no habrá alguna autoridad por encima de ellos que los meta en cintura? ¿Se hará Dios indiferente ante estos hechos o actuará como actuó con Sodoma y Gomorra?

Concluyendo, la autoridad delegada por Dios a los seres humanos, llámase padres, presidentes, senadores, diputados, militares y religiosos con sus feligreses es para edificación y no para destrucción, pero cuando todo se corrompan y no haya diferencia en el comportamiento general y se comience a aprobar la inmoralidad y a legalizar lo corrupto, entonces Dios que es inmutable e invariable pondrá el orden con castigos a través de la naturaleza y el control que él tiene de su creación. ¿Lo cree usted así o no?

Así que, aunque todo se corrompa alguno tiene que caminar contra la corriente para mantener la salvación y para dar testimonio de que no todos estamos montados en la misma guagua, ni vamos en la misma ruta… pero si alguno quiere corregirse todavía Cristo no ha venido, y la muerte no le ha llegado para rectificar y procurar la vida eterna alejándose del mal, mientras haya tiempo… Salmos 34 y 37.

Que el Señor nos ayude ante todas estas pretensiones de legalizaciones ilegales bíblicamente hablando…

Nota: Perseveramos en Cristo asistiendo al templo Asamblea de Dios, ubicada en la Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta No. 172, cultos los domingos de 9 a.m. a 10:30 a.m. y de 11 a.m. a 12:30 p.m.

Por Miguel de J. Ramírez P.