Cap Cana Ciudad Destino se hará presente en FITUR 2022

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Cap Cana Ciudad Destino informó que estará presente una vez más en el marco de celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), con una participación importante dentro del stand de República Dominicana en apoyo al país, quien este año es Socio estratégico de este importante evento.

En un comunicado de prensa la ciudad destino, dijo estar enfocada en el interés de atraer nuevas inversiones inmobiliarias, hoteleras y de diversas atracciones con el fin de incrementar la oferta complementaria a lo que hoy en día ya existe en dominicana.

Recordó que este ha sido un año importante Cap Cana, ya que actualmente ha tenido un auge de crecimiento exponencial como ciudad, y ha dado el paso recientemente a dos grandes inversiones. Una de estas, el inicio de construcción del que será uno de los más grandes parques de atracción del Caribe de inversión española y dominicana que será llamado El Dorado Water Park, así como la bienvenida al hotel de origen estadounidense Margaritaville By Karisma con su recién inauguración oficial.

La entidad expresó su entusiasmo con el respaldo y apoyo que ha tenido para la materialización de las actividades a desarrollarse en estos días durante la feria, e informó que agotará una importante agenda de trabajo en la que se incluye un evento dentro del Centro de Convenciones de IFEMA donde darán importantes anuncios.

Cap Cana es una ciudad destino ubicada en el corazón del Caribe en la costa este de República Dominicana cuenta actualmente con más de 6 mil habitaciones residenciales y más de 4 mil en construcción entre hoteleras y residenciales.

Tiene un Máster Plan cien por ciento conceptualizado en apego al desarrollo sostenible, con más de 100 millones de metros cuadrados y una proyección a varias décadas de unas 100 mil habitaciones.

Reconocidas marcas hoteleras internacionales están presentes en el destino, entre ellas:Eden Roc at Cap Cana que se destaca por ser el único Relais & Chateaux de la República Dominicana; AM Resorts con su hotel Secrets; Playa, Hotels & Resorts con los hoteles Sanctuary, Hyatt Ziva y Hyatt Zilara; Palladium Group con el hotel TRS; Karisma que opera el Margaritaville Island Reserve at Cap Cana y TUI Blue. Además, actualmente se encuentra en construcción el hotel St. Regis Resort and Residences by Marriot.

Relacionado