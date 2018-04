Cantautora Covi Quintana estrena hoy segundo sencillo “Dile que me quieres”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantautora dominicana Covi Quintana presenta este viernes su segundo sencillo “Dile que me quieres”, que expone la confianza y seguridad de la artista, ya que su atrevida letra “saca los trapitos al aire” y destapa una situación que muchos sedarían mantener en secreto.

“Este tema no existía, ya las canciones del disco estaban elegidas. Una noche cogí el ukelele, la escribí, me encantó y ahí supe que no se podía quedar fuera. Sé que muchas personas se sentirán identificadas con esta canción”, indicó Covi.

“Me siento genial de lo que he logrado con la producción, es la primera vez que me involucro en cada detalle y de principio a fin en todas mis canciones. Desde escribirlas hasta producirlas. Por esta razón no puedo dejar de contar todo el proceso, ha sido inexplicable”, expresó la cantautora.

A principios de mayo, Covi se presentará en vivo en Santo Domingo y Santiago, y contará a sus seguidores un poco del proceso de grabación del disco. También interpretará en exclusiva algunas de las canciones que forman parte de su nuevo disco.

Este segundo sencillo se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y promete alcanzar éxitos como los de Pegadito, primer sencillo de la artista, el cual logró entrar en las listas virales de Spotify Perú, España y República Dominicana.

