Cantautor dominicano EliaCiM es reconocido por el Dominican Day Parade

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La organización Internacional del Desfile Dominicano en la ciudad de Nueva York “Dominican Day Parade” reconoció al cantautor dominicano EliaCiM como “Male Voice Rising Star Of the Year” en la Gala Benéfica de este año, en la cuál además interpretó una de sus canciones para el disfrute de los asistentes durante la celebración de la gala.

El artista dijo sentirse muy agradecido, feliz y orgulloso de haber sido reconocido por lo que es el desfile más importe de los Dominicanos en la capital del mundo como lo es ciudad de Nueva York.

El artista compartió también durante la gala con algunos compañeros artistas y gente del medio artístico nacionales e internacionales así como también durante el desfile que se efectuó el pasado Domingo 11 de agosto.

Durante el trayecto EliaCiM desfilo por la Ave. de Las Américas sintiendo el cariño de miles de dominicanos que como todos los años allí se dieron cita y llevando con orgullo nuestra bandera.

Sobre EliaCim

Es un cantante, compositor y músico dominicano de 24 años que actualmente reside en Miami. Fue firmado por Sony / ATV Music Publishing en 2011 para la comercialización de sus composiciones, trabajando con artistas como Luis Fonsi, Amaury Gutiérrez y Samo, del grupo Camila entre otros. Compuso el primer single promocional de Cristian Pagan, ganador de “Idol Puerto Rico”, titulado “Desde que se fue”.

Lanzó su primera producción discográfica el 5 de febrero, que tiene 1 2 canciones, incluido su primer sencillo titulado “Un día de esos”, que ya tiene su video musical. Sus singles más recientes son “Dame Amore” y “Todavia”.

Además de la canción ” La Bella” que se ha convertido en una canción emblema para nuestra Quisqueya y es el tema oficial utilizado por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana en su campaña de promoción internacional y el cual fue premiado como “mejor banda sonora” en los premios Golden City Gate en la ciudad de Los Angeles.

El interprete de “Un día de esos” impacto el mercado internacional con su primera producción discográfica, titulada simplemente: “EliaCiM” y alcanzó un sitial importante dentro de la industria musical, al ser nominado a “Mejor Nuevo Artista” en la XIV entrega de los Premios Grammy Latinos y cantar su canción “Quiero” en los premios.

La promoción del disco contó con giras y presentaciones por Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y Europa. Llenando a Cabalidad en su natal Republica Dominicana las principales salas de conciertos.

EliaCiM es creador y compositor de todos sus temas. “La composición para mi es esencial, es uno de los aspectos de mi oficio que mas me apasiona. Es un proceso muy personal que me gusta desarrollar en solitario, aunque me gustaría en un futuro colaborar y aprender de otros compositores a los cuales admiro”, comparte EliaCiM.

El dinamismo, el carisma y las letras de EliaCiM hacen que disfrutar de uno de sus conciertos se convierta en un experiencia irrepetible que perdure con el tiempo.

