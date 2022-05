Cantautor “Aram”, lanza el sencillo “Gama”

Comparte esta noticia

En su primer EP titulado “101”, con un repertorio de seis canciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Andrés Suberví, conocido artísticamente como ARAM, ya tiene su primer EP, titulado “101”, una producción de su autoría, que contiene “Gama” como sencillo principal, además de “Protagonista”, “A Pesar de Todo”, “Vaina rara”, “VN”, “Copa de vino”, con una combinación de varios géneros musicales, inclinadas en la música urbana.

ARAM, fue nominado al Latín Grammy por su composición del tema “En la Mira” para “la agrupación Ilegales”, colaborando además para artistas como Manny Cruz, Johnny Ventura, Carmen DeLeon, Sholivery, Jonathan Moly, Miky La Sensa, Dejota, Itzza primera, Pinto Picasso y otros grandes compositores y productores de la industria, como en Songcamps, así como sesiones de composición y producción, desarrollados entre Miami, Colombia y República Dominicana.

El cantautor ARAM después de ser baterista por más de diez años en la agrupación BeCrazy, que dirige su hermano el también cantautor León Yamil, invita a disfrutar su EP “101” en la plataforma de You Tube, asegurando que el público se conectará con las letras de su producción, porque narran historias reales de parejas y ex parejas que se viven a diario y manifestó: “Estoy muy emocionado con esta nueva experiencia donde he identificado la línea musical y letras que seguiré componiendo, basándome en historias verídicas y de corte social, con las que sé que nuestros seguidores conectaran.

El artista ARAM nacido y criado en Santo Domingo, se ha formado musicalmente desde los 13 años con estudios en el Conservatorio Nacional de Música, Berklee College of Music en la ciudad de Boston y Point Blank School en Los Ángeles. Es autodidacta acumulando una experiencia creando desde sus primeras canciones y grabando covers, presentándose a casa llena en Cine Café con apenas 18 años, edad en la que inicia su carrera como solista.

El sencillo “Gama” cuenta también con un videoclip, dirigido por Ruli Concepción, con una colorización vintage y que ya tiene miles de visitas en la plataforma de You Tube. Para el 2019 lanzó su primer sencillo “Pasajero” con muy buena aceptación, y desde entonces se ha mantenido trabajando en sus otras facetas como productor y compositor ante el privilegio de ser multinstrumentista, pues con apenas 7 años tocaba la flauta, también el piano, la guitarra, percusión y la batería.

