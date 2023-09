Cantante y actor Héctor Gonz agradece apoyo a realización de video

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante y actor dominicano Héctor Gonz, agradeció este jueves el respaldo de la prensa en la cobertura del lanzamiento del EP «Haciendo bachatica» y el sencillo promocional «Ella es mi dueña».

Gonz dijo que se sentía agradecido del apoyo recibido de los medios de comunicación del país, lo que lo obliga a seguir ofreciendo temas de mayor calidad para sus seguidores.

El artista se expresó de esa manera al ser entrevistado por Manuel y Hermes Macariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Asimismo dijo que ha vivido una gran experiencia con los nuevos temas, al poder tener importantes figuras que aportaron a la realización de los temas que hoy gustan a todos los públicos.

“Yo también he recibido el apoyo de profesionales del cine, de quienes he aprendido muchas de las cosas que he podido desarrollar en la realización de películas”, argumentó.

Añadió que debido a la colaboración, el video salió espectacular donde varios de los participantes ya habían estado juntos en varias películas, los que mostraron gran entusiasmo.