Cantante urbana Rachel “La Fresita” se postula a diputada

En el día de hoy quiero primero darle las gracias a Dios, y decirles a ustedes que ya soy oficialmente candidata a Diputada por el partido #pdioficial en la circunscripción #1 de Santo Domingo Este, acepte este reto porque entiendo que mi pueblo necesita un cambio, y en nosotros los jóvenes está el futuro. 🤝 Cuento contigo???