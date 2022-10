Cantante Ross María alega no es capaz de “atentar contra lo más valioso que es mi vida”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras manifestarse hace unas semanas, que la interprete urbana Ross María estaba pasando por una fuerte depresión y que supuestamente tenía pensamientos suicidas, siendo de inmediato ingresada a un centro de salud, esta reapareció para desmentir y dar su versión.

Al agradecer a Dios y su fanaticada el apoyo recibido “Gracias a todos por preocuparse y tanto amor, ¡los quiero! Seguimos firme y de pie siempre”, la cantante explicó que más adelante desmentirá y explicará lo que verdaderamente pasó.

“El que me conoce sabe que yo soy una chamaquita que he pasado las mil y una realmente, he pasado muchos problemas, muchas guerras, muchos obstáculos y sigo de pie todavía, también saben que yo soy muy temerosa de Dios y conozco mucho de él y su palabra…, no soy capaz de atentar contra lo más valioso que yo tengo que es mi vida”, dijo la Ross a través de un audiovisual publicado en su cuenta de Instagram.

Luego de que fuera ingresada, el equipo de trabajo de Ross informó que ella tuvo una “recaída emocional” y fue trasladada a un centro médico, pero ya se encuentra en reposo. Es la primera vez que la cantante hace referencia al tema, aunque no dio detalles.

Ross María aseguró que nunca atentaría en contra de su vida y que sigue siendo la misma Ross que es alegre, feliz y simpática.

De igual forma, la cantante mencionó que en unos días estará dando unas declaraciones profundas, aclarando los rumores que circularon.

“La verdad solo la sé yo y en unos días, cuando yo considere prudente, les voy a contar la verdad y a desmentir eso que se hizo viral”, añadió.

A pocas horas de su cumpleaños, Ross María retornó a sus redes con una sonrisa en el rostro y recibiendo el amor de sus seguidores.

