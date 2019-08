Cantante Residente avisa a Pierluisi que si no va al Senado habrá protestas

Las palabras del interprete llegan después de que Pierluisi diera este domingo un nuevo giro a la situación política de la isla al afirmar que “no procede” que el Senado vote el lunes sobre su nombramiento como secretario de Estado porque ya juramentó hace dos días como mandatario puertorriqueño.

“Si te montas sin la vista del Senado te vamos a bajar, te aseguro que va a ser mucho peor que la caída de Roselló. Tiene que haber estadistas descentes! No queremos mentiras ni corruptos casados con la Junta (Fiscal) que atenta contra los trabajadores de Puerto Rico”, escribió en sus redes sociales.

Pierluisi, quien estaba en proceso de ser confirmado como secretario de Estado, asumió el viernes como gobernador de Puerto Rico después de que Rosselló, quien renunció al cargo tras un escándalo por su participación en un polémico chat, anunciara que era su sustituto.

Una hora antes, la Cámara de Representantes de Puerto Rico había aprobado la designación de Pierluisi como secretario de Estado, quien es por mandato constitucional quien debe asumir como gobernador en caso de vacío de poder, pero para algunos, restaba el aval del Senado, previsto para este lunes.

“Realmente es una vista para ellos mismos, porque, como he dicho en varias ocasiones, no procede una confirmación del gobernador. Lo que hubiera procedido era una confirmación del secretario de Estado, pero esa silla en propiedad ya no está ocupada”, dijo Pierluisi en declaraciones a medios locales.

Además dejó la puerta abierta a que sean los tribunales quienes decidan sobre su legalidad como gobernador.

“Uno asume la gobernación y luego los tribunales deciden si la juramentación es válida o no”, agregó.

El viernes la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, ya anunció que recurrirá ante los tribunales la jura de Pierluisi como gobernador.

La discusión sobre la legalidad o no de que Pierluisi fuera el gobernador parte de las dudas que ha despertado entre abogados, medios y políticos, entre otros, la interpretación de la Constitución y la Ley 7 de 1952, enmendada en 2005, sobre la sucesión en ese cargo.

La Constitución de la isla, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU., señala que un secretario de Estado, primero en la línea de sucesión para el cargo de gobernador, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa; mientras que la Ley 7, en la que se escudó Rosselló para nombrar a Pierluisi, señala que dicha posición no precisa de la confirmación ni de la Cámara de Representantes ni del Senado.

Pero solo en el caso de que se refiera a la sucesión de un gobernador.

Hoy Pierluisi añadió una nueva vuelta y apuntó el hecho de que ya no es secretario de Estado por lo que no tiene sentido la vista y la sesión extraordinaria que va a celebrar el Senado para su confirmación, ya que ha dejado de ser secretario de Estado y es gobernador.