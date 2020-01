Cantante dominicana Sharlene será parte del soundtrack de la película “Bad Boys for Life”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantante, compositora y actriz dominicana Sharlene sigue cosechando éxitos. Muestra de ello es que figura en el soundtrack de la película “Bad boys for life” que protagonizan los actores Will Smith y Martin Lawrence.

El tema de Sharlene que aparece en el filme se titula “Manuela” y es una colaboración con Farina y Tainy, de acuerdo a un comunicado.

En él, la artista demuestra su gran capacidad de fusionar sus característicos ritmos pop urbanos con el talento de la colombiana y el reconocido productor incorporando sonidos caribeños y urbanos para darnos un tema irreverente y único.

En una de las galas de estreno de “Bad boys for life”, se pudo apreciar a la dominicana compartiendo en la alfombra roja con Will y Martin, quienes además no dudaron en bailar a ritmo del contagioso coro de “Manuela”.

También, Sharlene está llevando a su audiencia a un recorrido musical con el estreno de su esperado álbum debut “VIAJE”.

El disco incluye grandes éxitos junto a importantes exponentes de la música como Zion & Lennox en su tema “San Pedro”, “Me Siento Bien” al lado de Fuego, “El Vecino” junto aLalo Ebratt, “Quién Dijo Miedo” en colaboración con Mike Bahía, y otros grandes temas como “Yo Pago Lo Mío”, Aerofobia” y “Manuela”.

Sharlene nos embarca en una aventura con este “VIAJE” donde demuestra lo verdaderamente multi-talentosa que es y presenta nuevos temas como, “Pegaito”, con la colaboración del talentoso cantante venezolano Nacho, “Eres Para Mi” junto al rapero venezolano Big Soto y “Gravedad” junto a Mariah.

Desde el inicio de su carrera musical, Sharlene se ha ganado el cariño del público internacional con su carisma, sensualidad y melódica voz. Hoy, nos regala 12 temas con los que nos aventura en un innolvidable “VIAJE”.

