Cantante de música urbana Kabbalation realizará media tour en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante de música urbana de origen dominicano, Joel Antonio Beltré Cabrera (Kabbalation), arribará a tierra dominicana desde los Estados Unidos en los próximos días, para agotar su agenda en un media tours por todo el país.

Así lo informó la manager del artista, Luisanna Contreras, mediante incomunicado de prensa.

Agregó que el artista, “que se está convirtiendo en todo un fenómeno en el mundo urbano, estará trayendo su talentosa música al país”.

El artista, quien nació en setiembre del año 1986 y dijo estar cantando desde los 16 años de edad, es también amante a las actuaciones de cine y llegó a formar parte de los relatos de Micky Bretón, y ya ha logrado colocar cuatro producciones en las tiendas digitales.

Las producciones son Drama king the mix tape 2015, Over dose, 2007, Drama king el album 2016, New old School en el 2018 y ahora está trabajando en un nuevo álbum que es titulado El Nephilim.

En los próximos días el país estará listo para recibir este artista de la ciudad de Santiago, quien se han logrado convertir en un orgullo del Cibao y de nuestra República Dominicana

