Cantante cristiano Lenny Salcedo lanza canción a las madres

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante Cristiano dominicano Lenny Salcedo lanzó un tema dedicado a las madres llamado “Mi Bendita Madre” el cual va dirigido aquellas madres que día a día se esfuerzan por sacar a su familia adelante sin importar el sacrificio que éste les cueste, ya que asegura que las madres tienen un rol importante en las familias porque son eje central de sus hijos.

Según nota de prensa, Lenny indicó que esta canción es especial para él ya que su madre lavó ropa a puño en algunas casas para buscar el sustento de él y sus demás hermanos.

Igualmente, sostuvo que su madre fue de gran apoyo para el en su carrera artística ya que esta le llamaba artista sin aun serlo, de pequeño su madre juntaba sus manitas para orar y lo alfabetizó antes de los 3 años, y lo más importante y que asegura lleva dentro de su ser, es que fue ella quien le transmitió su fe “me hacía sentir rico en una casa de zinc y tablas, dejaba de comer para que yo lo hiciera”.

“Es mi héroe más grande del universo, los años que Dios me dé con ella, voy a disfrutarlos al máximo, porque siento que el pecho se me explota de emoción al saber que no merezco tanta dicha”, expresó.

La nota también indica, que en Latinoamérica la madre es considerada sagrada desde los tiempos de civilizaciones antiguas y, con la llegada del cristianismo y la introducción de la imagen de la Virgen María como madre, el rol de las madres se estableció no solo como la base de la familia sino que de la sociedad en sí.

Asimismo, indica que en la actualidad Lenny trabaja en su proyecto y en sus más recientes producciones dedicada a las madres, y se prepara para la celebración de sus 20 años en la música, asegura que será un tours internacional que empezara en su tierra República Dominica con cuatro conciertos que abarcará las principales provincias del país incluyendo el Gran Santo Domingo, y que se hará acompañar de su ex compañero e integrante del dúo Juanpa y Lenny.

